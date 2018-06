Itf Roma – Antico Tiro a Volo 2018. Tutti I Numeri Dell’Evento, Si Parte Domenica. Paltrinieri: “Sarà Un Bel Torneo”

Tutto pronto per l’inizio della X edizione del Torneo Itf Roma – Antico Tiro a Volo 2018. Le migliori giocatrici italiane e internazionali sono pronte a darsi battaglia nel più importante torneo femminile italiano dopo gli Internazionali BNL d’Italia.

Tennis e molto altro per una settimana memorabile. L’Antico Tiro a Volo si appresta a vivere una settimana ricca di sport e altri eventi collaterali. Nella giornata di domani, sabato 30 giugno alle ore 18 è previsto il sorteggio del tabellone di qualificazione. Saranno ben trentadue le giocatrici che nei giorni di domenica, lunedì e martedì andranno a caccia dei quattro posti disponibili per il tabellone principale. Quest’ultimo sarà sorteggiato domenica alle ore 17.30, cerimonia cui seguirà un cocktail di benvenuto. Grande attesa anche per il Players Dinner Party, appuntamento sempre molto gradito alle giocatrici, in programma mercoledì 4 luglio a partire dalle ore 20.30. Una grande novità di questa X edizione sarà l’appuntamento quotidiano con Banca Promos, uno degli sponsor del torneo, che al termine della sessione diurna di incontri incontrerà il pubblico per conoscere l’archivio sanitario elettronico (ASE). Quest’anno sono attesi oltre 10.000 visitatori, oltre ai 700 soci del circolo e alle rappresentanze di diverse scuole tennis. Si scaldano i motori, lo spettacolo sta per cominciare.

Il fondamentale contributo degli sponsor. Anche in questa edizione sono tante le società e le aziende che hanno scelto di partecipare all’evento a partire da EcoFAST, main sponsor del torneo. A questa vanno ad aggiungersi Ford, Banca Promos, Guarino abbigliamento Roma/Milano/Porto Cervo, Corridi Arredamenti, Of Course Italia S.R.L., Promoscreen, Pradis, Il Pesco, Progein S.R.L. e Farmacia Garbatella. Radio Radio, in qualità di media partner, sarà presente sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo e seguirà la manifestazione quotidianamente.

Gregorio Paltrinieri: “Sarà un bel torneo”. Dai campi dello storico circolo di via Vajna arriva anche l’invito del campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016, presente a Roma per il Settecolli 2018. “L’Antico Tiro a Volo è davvero un circolo splendido”, ha dichiarato il carpigiano classe 1994. “Auguro un gran torneo alle protagoniste: venite tutti a vedere le partite perché sarà davvero un bell’evento