Giochi del Mediterraneo: il tabellone femminile. Subito un bye per Stefanini e Bronzetti

E’ stato sorteggiato nella giornata di oggi il tabellone femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona saranno impegnate Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti, entrambe accreditate di un bye al primo turno: al secondo ostacolo, la prima incontrerà la vincente del match tra l’algerina Boudjadi e la bosniaca Berberovic, mentre Bronzetti se la vedrà con la bosniaca Herdzelas, classe 1996 e n.440 WTA.

Le prime due teste di serie sono la francese Fiona Ferro e la turca Basak Eraydin, il cui esordio in singolare è previsto per la giornata di mercoledì.

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

Ferro (FRA) vs BYE

Omirou (CYP) vs Quiterio (POR)

Boudjadi (ALG) vs Berberovic (BIH)

BYE vs Stefanini (ITA)

Cengiz (TUR) vs BYE

Ukehaxhaj (KOS) vs Bechri (TUN)

Antonaki (GRE) vs Erjavec (SLO)

Bassols Ribera (ESP) vs BYE

Herdzelas (BIH) vs BYE

BYE vs Bronzetti (ITA)

Benaissa (ALG) vs Arkadianou (GRE)

BYE vs Tan (FRA)

Guerrero Alvarez (ESP) vs BYE

Siopacha (CYP) vs Pislak (SLO)

Murta (POR) vs Bouzgarrou (TUN)

BYE vs Eraydin (TUR)





Lorenzo Carini