Wimbledon: Il programma completo di Luned’ 25 Giugno

Court 2 – Ore: 12:00 Italiane

J. Londero vs C. Garin

J. Munar vs A. Collarini

E. King vs A. Pavlasek

A. De Greef vs J. Kubler

Court 3 – Ore: 12:00am

A. Giannessi vs D. Petrovic

D. Koepfer vs T. Ito

T. Kamke vs P. Gunneswaran

E. Gerasimov vs D. Novak

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Moraing vs L. Harris

M. Polmans vs M. Bachinger

Y. Hanfmann vs S. Robert

M. Kecmanovic vs E. Lopez Perez

A. Bury / H-Y. Peng vs A. Behar / C-P. Hsieh

Court 5 – Ore: 12:00am

I. Nedelko vs S. Travaglia

D. Gimeno-Traver vs S. Ofner

B. Klahn vs R. Ojeda Lara

B. Fratangelo vs H. Moriya

Court 6 – Ore: 12:00am

K. King vs L. Vanni

T. Fabbiano vs G. Clezar

S. Caruso vs A. Menendez-Maceiras

A. Martin vs A. Bublik

A. Begemann / Y. Uchiyama vs M. McDonald / P. Polansky

Court 7 – Ore: 12:00am

B. Rola vs A. Vatutin

P. Polansky vs T-H. Yang

N. Gombos vs G. Sakharov

J-P. Smith vs U. Ignatik

Court 8 – Ore: 12:00am

S. Nagal vs K. Majchrzak

G. Melzer vs N. Serdarusic

J. Kovalik vs J. Melzer

N. Rubin vs M. Mmoh

H. Dellien / G. Oliveira vs K. Krawietz / A. Mies

Court 9 – Ore: 12:00am

Q. Halys vs A. Bolt

D. Galan vs N. Mahut

D. Brown vs S. Kozlov

G. Barrere vs T. Monteiro

Court 10 – Ore: 12:00am

D. Novikov vs C. Hemery

B. Schnur vs S. Giraldo

Z. Kolar vs A. Matusevich

B. Bonzi vs Y. Watanuki

D. Molchanov / I. Zelenay vs R. Bemelmans / D. Kudla

Court 11 – Ore: 12:00am

M. Donati vs B. Tomic

I. Ivashka vs D. Evans

A. Hoang vs C. Ruud

M. Purcell vs D. Young

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Santillan vs T. Brkic

G. Oliveira vs C. Harrison

E. Ymer vs S. Napolitano

F. Bagnis vs V. Galovic

Court 13 – Ore: 12:00am

M. Krueger vs R. Opelka

R. Bemelmans vs C. Eubanks

L. Sonego vs V. Safranek

J. Jung vs N. Milojevic

S. Galdos / G. Melzer vs N. Balaji / V. Vardhan

Court 14 – Ore: 12:00am

A. Ward vs D. King

F. Peliwo vs E. Gulbis

S. Gutierrez-Ferrol vs L. Glasspool

R. Ramanathan vs S. Bolelli

E. Corrie / L. Glasspool vs C. Rungkat / T. Weissborn

Court 15 – Ore: 12:00am

T. Kokkinakis vs M. Arevalo

H. Dellien vs G. Soeda

M. Granollers vs O. Otte

R. Olivo vs H. Laaksonen

S. Gille / J. Vliegen vs Sa. Ratiwatana / So. Ratiwatana

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Zopp vs G. Loffhagen

A. McHugh vs A. Davidovich Fokina

M. Safwat vs J. Draper

J. Ward vs M. Trungelliti

A. Krajicek / J. Nedunchezhiyan vs A. McHugh / M. Willis

Court 18 – Ore: 12:00am

H. Hurkacz vs K. De Schepper

Y. Uchiyama vs C. Lestienne

I. Marchenko vs Y. Maden

A. Balazs vs D. Lee