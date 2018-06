ITF Junior: vittoria per Lorenzo Musetti nel G1 in Germania

Dopo tanti piazzamenti importanti arriva la prima vittoria per Lorenzo Musetti (2002) in un torneo di grado 1, la categoria più importante dopo gli Slam, l’Orange Bowl e il Bonfiglio, che sono di grado A. La vittoria di Musetti è arrivata nel G1 che si è disputato questa settimana a Berlino. In finale Musetti ha superato l’argentino Diaz Acosta, numero 1 del seeding e numero 14 del mondo con il punteggio di 6-4 6-2.

Nello stesso torneo tedesco hanno ben figurato anche Giulio Zeppieri (2001) che si è fermato ai quarti di finale, sconfitto dallo stesso Diaz Acosta, secondo turno per Filippo Moroni (2001) e Marco Furlanetto (2001), primo turno per Francesco Passaro (2001), Giacomo Dambrosi (2001), Fabrizio Andaloro(2001), Giuseppe La Vela (2000) e Emiliano Maggioli (2001). Non ha superato le qualificazioni Gabriele Bosio (2000).

Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Lisa Pigato (2003), primo turno per Federica Rossi (2001), Cristina Tiglea (2001) e Martina Biagianti (2001), che è stata bravissima a raggiungere la finale in doppio giocando in coppia con la bulgara Dimitrova.

Uniche altre presenze italiane al G4 in Tunisia, dove, nel maschile, Lorenzo Rottoli (2002) si è fermato nei quarti di finale, Lorenzo Lorusso (2000) ha perso al primo turno e Matteo Masala (2001) non ha superato le qualificazioni, nel femminile, Giulia Brighi (2001) ha superato le qualificazioni ma poi ha perso al primo turno.

