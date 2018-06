Challenger Fergana, Poprad Tatry: Tabelloni principali. In Uzbekistan c’è Alessandro Bega, in Slovacchia Matteo Viola

Main draw Challenger Fergana ($75.000, cemento)

(1) Milojevic, Nikola vs Qualifier

Karlovskiy, Evgeny vs Menezes, Joao

Qualifier vs Gakhov, Ivan

Nedovyesov, Aleksandr vs (8) Watanuki, Yosuke

(3) Oliveira, Goncalo vs Gabashvili, Teymuraz

Ilkel, Cem vs Bega, Alessandro

Zhyrmont, Dzmitry vs Qualifier

Eriksson, Markus vs (7) Cid Subervi, Roberto

(6) Gerasimov, Egor vs Grigelis, Laurynas

(WC) Dustov, Farrukh vs Mertens, Yannick

(WC) Yevseyev, Denis vs Setkic, Aldin

Takahashi, Yusuke vs (4) Lee, Duckhee

(5) Nedelko, Ivan vs (WC) Fayziev, Sanjar

Statham, Rubin vs Qualifier

Ortega-Olmedo, Roberto vs (WC) Sultanov, Khumoyun

Guez, David vs (2) Lopez Perez, Enrique

Main Draw Challenger Poprad Tatry (e64.000, terra)

(1) Melzer, Gerald vs Qualifier

Rola, Blaz vs Kolar, Zdenek

Pavic, Ante vs Neuchrist, Maximilian

Rosol, Lukas vs (7) Novak, Dennis

(4) Kovalik, Jozef vs Brkic, Tomislav

Yang, Tsung-Hua vs Qualifier

Qualifier vs Jaloviec, Marek

(WC) Vajda, Peter vs (5) Safwat, Mohamed

(6) Balazs, Attila vs Viola, Matteo

Krstin, Pedja vs Safranek, Vaclav

(WC) Glvac, Andrej vs (WC) Sproch, Dominik

Qualifier vs (3) Pavlasek, Adam

(8) Ignatik, Uladzimir vs De Greef, Arthur

Munoz de la Nava, Daniel vs Horansky, Filip

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Zekic, Miljan

(WC) Klein, Lukas vs (2) Ruud, Casper