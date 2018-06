Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 18 giugno)

Ecco tutti i tennisti italiani che la prossima settimana disputeranno i vari tornei del circuito Juniores in giro per il mondo. Da tenere d’occhio, in particolare, tutti coloro che saranno impegnati in Germania in un torneo di Grado 1.

Allianz Kundler German Juniors supported by OPTIMAL SYSTEMS (Germania – G1 – Terra outdoor)

Q: Emiliano Maggioli, Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Gabriele Bosio, Marco Furlanetto

MD: Lorenzo Musetti, Filippo Moroni, Giulio Zeppieri, Giacomo Dambrosi, Giuseppe La Vela, Fabrizio Andaloro

Odense ITF Junior Challenge 2018 (Danimarca – G4 – Terra outdoor)

MD: Andrea Fiorentini

ITF Junior T.C.Carthage (Tunisia – G4 – Terra outdoor)

Q: Matteo Masala

MD: Lorenzo Rottoli, Lorenzo Lorusso

Q: Alice Amendola, Cristina Elena Tiglea, Barbara Dessolis

MD: Federica Rossi, Lisa Pigato, Martina Biagianti

Odense ITF Junior Challenge 2018 (Danimarca – G4 – Terra outdoor)

Q: Elena Omiccioli

ITF Junior T.C.Carthage (Tunisia – G4 – Terra outdoor)

Q: Giulia Brighi

MD: Giulia Tedesco

