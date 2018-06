Laura Robson e le sue difficoltà

Per molti anni è stata considerata la grande speranza del tennis femminile britannico. Ma colpita da un infortunio dietro l’altro, prima al polso e ora all’anca, Laura Robson è stata negli ultimi anni lontano dai grandi palcoscenici.

“Quest’anno, penso che anche se Wimbledon mi avesse offerto una Wildcard Card per il tabellone principale, non l’avrei accettata. Non penso che sarebbe giusto dato che ho giocato pochissimo. Per le qualificazioni, l’accetterei, ma per la cornice principale non penso. Ho avuto le mie possibilità “, ha detto Robson al Daily Mail.

Robson, che attualmente occupa la 333a posizione nella classifica mondiale, ha anche ricordato che con gli infortuni che ha avuto, ha già pensato di ritirarsi dal circuito professionistico: “Se ho già pensato di fare i bagagli?, Penso che ognuno abbia quel tipo di pensieri nel loro lavoro di tanto in tanto. Ma amo ancora quello che faccio, e lo faccio da quindici anni della mia vita. Non sono pronto a smettere già. Non riesco a immaginare la mia vita senza giocare a tennis, almeno non ancora.”