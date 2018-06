Novak Djokovic decide di giocare il torneo del Queen’s

Novak Djokovic ha chiesto ed ottenuto una wild card per giocare l’ATP 500 del Queen’s in programma settimana prossima.

“Dopo i buoni tornei a Roma e Parigi, sono pronto per nuovi obiettivi. L’erba è molto speciale, è la superficie più rara, quindi sono contento di avere l’opportunità di competere in questo torneo che sarà anche una grande preparazione per Wimbledon”.