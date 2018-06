Challenger Caltanissetta: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi n.1 del seeding

Il supervisor del torneo Carmelo Di Dio ha effettuato il sorteggio del tabellone principale del Trofeo Averna, main sponsor Intesa Sanpaolo, prova del circuito challenger da 127.000 di montepremi e che ha preso il via sabato mattina con le prime gare del tabellone di qualificazioni.

Testa di serie numero 1 del tabellone principale è il senese Paolo Lorenzi, beniamino di Villa Amedeo, che al primo turno se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vincitore dello scorso Wimbledon juniores, al quale il comitato organizzatore ha concesso una wild card.

Numero 2 del ricco challenger di Caltanissetta (evento su terra rossa più importante nella settimana che va dall’undici al diciassette giugno) è Pablo Cuevas, uruguaiano numero 75 al mondo, ma con best ranking da numero 19 e con al suo attivo sei titoli del circuito maggiore. Cuevas se la vedrà con il ceco Jozef Kovalik.

Per quanto concerne gli altri tennisti azzurri, detto di Paolo Lorenzi, le sfide in programma saranno quelle tra Stefano Travaglia (numero 8 del seeding) che aspetta un qualificato, Luca Vanni che se la vedrà con il lettone Gulbis, Alessandro Giannessi che sfiderà il numero 4 del tabellone il giapponese Taro Daniel, Matteo Donati contro il norvegese Casper Ruud, e infine i due siciliani Omar Giacalone, wild card e Salvatore Caruso i quali affronteranno rispettivamente l’ungherese Attila Balazs e il brasiliano Thiago Monteiro.

L’ingresso per assistere ai match del Trofeo Averna sarà gratuito per tutta la settimana.

La finale in programma domenica 17 giugno sarà trasmessa in diretta da Supertennis.

Challenger Caltanissetta CH | Terra | e127.000

(1) Lorenzi, Paolo vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Estrella Burgos, Victor vs Kolar, Zdenek

Olivo, Renzo vs Bagnis, Facundo

Munar, Jaume vs (5) Djere, Laslo

(3) Vesely, Jiri vs (WC) Baldi, Filippo

Qualifier vs Qualifier

(WC) Moroni, Gian Marco vs Novak, Dennis

Caruso, Salvatore vs (7) Monteiro, Thiago

(8) Travaglia, Stefano vs Qualifier

Donati, Matteo vs Ruud, Casper

Vanni, Luca vs Gulbis, Ernests

Giannessi, Alessandro vs (4) Daniel, Taro

(6) Andreozzi, Guido vs Rola, Blaz

(WC) Giacalone, Omar vs Balazs, Attila

Qualifier vs Arevalo, Marcelo

Kovalik, Jozef vs (2) Cuevas, Pablo