Roland Garros2018 Day13: Nadal contro Thiem, la finale che ti aspetti

Giornata storica per l’Italia con Marco Cecchinato che è sceso in campo nella sua incredibile semifinale parigina, ciliegina sulla torta di due settimane in cui il siciliano si è rivelato al mondo del grande tennis, ha sentito i più grandi sperticarsi in lodi a lui dirette e messo in riga campioni del calibro di Djokovic e Goffin.

Contro Thiem il Ceck non è crollato, mettendo da parte quell’euforia che sarebbe stata più che comprensibile e che lo avrebbe distratto e portato a recitare un ruolo da sparring partner nell’impegno odierno: invece il Ceck ha giocato un tennis di altissimi livelli fatto di tocchi deliziosi e grandi giocate, nei primi due set in cui ha tenuto testa a uno dei migliori su terra rossa. Thiem ha giocato semplicemente meglio del nostro anche se rimane il rammarico per non aver saputo sfruttare quei set point che nel secondo parziale avrebbero potuto raccontare un’altra storia e dato fiato al sogno dell’italiano. Per il giocatore classe ’93 quindi la prima finale al Roland Garros dopo le due semifinali del 2016 e del 2017: la giusta ricompensa alla crescita di un tennista dotato di buona mano, che deve migliorare la “testa” quando si deve affondare il colpo e che ha ancora grandi margini per superare nuovi step. E domenica in finale non partirà di certo battuto.

Contro Thiem ci sarà Rafa Nadal, il re di Parigi, uscito facilmente vittorioso dalla sua semi contro l’argentino Del Potro, apparso scarico, sulle gambe e forse un po’ appagato dalla buona semi raggiunta sulla superficie a lui meno congeniale: oggi il maiorchino ha sofferto nel primo set con l’avversario che ha giocato profondo ma non ha sfruttato ghiotte occasioni, mentre lui alla prima vera chance ha incamerato il parziale. Facili e veloci gli altri due set, con lo spagnolo che è così volato in finale, senza spendere energie preziose e che torneranno utili in quella che continua a essere la ricerca dell’Undecima. Attenzione a Thiem però: l’austriaco ha già battuto lo spagnolo e la sua voglia di mettere in bacheca il primo trofeo Slam è variabile assolutamente da tenere in conto. Nadal dalla sua avrà il solito tennis da grandi occasioni, quello messo in mostra quando la posta è davvero alta: rispetto al giovane avversario è più abituato a disputarsi titoli Slam e Masters1000. La domanda è quindi: riuscirà Rafa con esperienza a tenere a bada l’arrembante Dominic?