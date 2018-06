Roland Garros: Marco Cecchinato gioca due grandi set, alla pari con Dominic Thiem, ma li cede per pochi punti e crolla nel terzo. Applausi al torneo dell’azzurro, uscito dal centrale tra gli applausi (di M. Mazzoni)

Bravo, bravissimo Marco Cecchinato. Ha perso la semifinale di Roland Garros cedendo a Dominic Thiem in tre set, ma ha giocato i primi due parziali alla pari con l’austriaco, cedendoli letteralmente per un paio di palle. Poco conta il terzo, il contraccolpo a quel punto era inevitabile. E’ uscito dal Chatrier con una standing ovation. Se c’è stata partita, e spettacolo, è soprattutto merito suo, per come ha affrontato il fortissimo rivale con personalità e qualità. Questo mi ha davvero soddisfatto nella prestazione di Cecchinato. L’ingresso in partita non è stato facile, era prevedibile. Subisce un break, l’altro spinge come un forsennato ed ha armi complesse da gestire… Qua Marco è stato notevole, per come è restato calmo, lucido, anche se meno sciolto rispetto alla partita vs. Djokovic. Ha preso fiducia nei suoi colpi, ha tenuto altissime le percentuali di prime (nei primi due set eccellenti), è entrato in partita e non l’ha mollata per i primi due set, giocati assolutamente alla pari.Eppure la partita era complessa sul piano tecnico. Nelle grandi vittorie del suo incredibile torneo, Cecchinato è stato superiore ad ogni rivale sul piano fisico, della spinta e della intensità. Oggi sovrastare un superatleta come Thiem era praticamente impossibile, solo Rafa può riuscirci; eppure è stato lì, ha lavorato, ha sofferto e non è stato affatto inferiore. Inoltre uno dei segreti di questo fantastico Roland Garros di Cecchinato è stata la bravura nell’appoggiarsi col rovescio alla palla dei rivali, sorprendendoli soprattutto con improvvisi lungo linea, o variando con smorzate e cambi di ritmo. Oggi vs. Thiem è stato molto complicato applicare questo schema perché la palla dell’austriaco è molto pesante e carica di spin, rendendo complesso un impatto di puro timing. Inoltrela complessità della palla di Dominic (lunga, arrotata, pesante) ha quasi sempre allontanato l’azzurro dalla riga di fondo, e costretto a larghe rincorse nei cross, ponendolo in posizioni difficili da difendere e quasi impossibili da contrattaccare per ribaltare lo scambio. “Ceck” è stato in difficoltà a tenere dal lato sinistro, anche perché Thiem oltre ad insistere con colpi cross molto arrotati, è stato bravo a cambiare col dritto lungo linea, mettendo l’azzurro in difesa estrema, quasi sempre perdente.Forse avrebbe dovuto lavorare di più il rovescio in back, tanto che nelle poche occasioni in cui è riuscito a tenerlo lungo, Thiem è andato in difficoltà. Nel complesso l’impresa era ardua, e preferisco sottolineare i meriti di Marco. Ha servito davvero bene, ricavando pochi punti diretti (qua dovrà lavorare per tenere questo livello, anche sul duro) ma aprendo moltissimo l’angolo e castigando spesso la posizione troppo arretrata in risposta dell’austriaco. Col dritto ha giocato bene, ha tenuto nella diagonale cross; forse avrebbe dovuto provare qualche colpo con maggior anticipo, più vicino alla riga di fondo, per strappare all’improvviso… ma è più facile a dirsi che a farsi affrontando una palla tanto vivace ed “avvelenata” come quella di Dominic. La smorzata è stata anche oggi efficacissima, perché ben eseguita non solo tecnicamente ma anche tatticamente. Non è nel suo tennis, ma provare qualche uno-due improvviso, o seguire qualche apertura di campo cross (come ben ha fatto Thiem) poteva portargli qualche punto importante. Per il resto è difficile rimproverare qualcosa al siciliano. Se avesse trasformato un set point nel tiebreak del secondo, quello in cui aveva il servizio, chissà… Thiem dava qualche segno di nervosismo, sentiva che Marco c’era, era vicino, era pronto al sorpasso. Purtroppo non c’è riuscito, ma non si può rimproverargli di aver sciupato qualcosa perchè anche in quella occasione Dominic è stato immediatamente aggressivo alla risposta ed il punto se l’è preso lui. Di forza. Proprio la forza, la intensità, la maggior abitudine a giocarsi queste sfide ha fatto la differenza. Cecchinato ha comunque giocato una grande partita ed un torneo eccezionale. Bravissimo. Thiem ha vinto, ma ha sofferto. Molto merito dell’azzurro, ma non mi ha affatto convinto la sua posizione troppo arretrata alla risposta, come i diversi errori in manovra per eccesso di rotazione nella spinta. Ad occhio, questo Thiem non è abbastanza per superare un buon Nadal tre set su cinque, dovrebbe salire molto nella qualità in risposta e nella chiusura del punto, senza dover tirare (e rischiare…) 4-5 accelerazioni in fila.

Ecco la cronaca della semifinale.

Si parte con Marco al servizio. Lungo scambio, con Domi che lavora sul rovescio sull’azzurro con rovesci e dritti molto carichi. Sbaglia per primo l’austriaco, ma insiste in questa tattica, molto aggressiva, e si procura subito una palla break sul 30-40. Bravo Cecchinato ad aprire il campo con la prima esterna ed entrare col dritto cross. Pochi scambi, ma già grande lotta. Thiem con i piedi più vicino alla riga di fondo o colpi molto carichi, “Ceck” costretto a difendersi ben fuori dal campo. Concede una seconda palla break, ed il break arriva. Risposta molto aggressiva di Dominic, Cecchinato non contiene. 1-0 Thiem, che al servizio martella con palle estremamente vivaci, e pure un Ace al centro a 220 km/h. A zero consolida il break, 2-0. Il match è già in salita per il siciliano, che muove lo score con un gioco di servizio molto solido. 2-1 Thiem, e quindi 3-1. Il dritto di Dominic funziona bene: carico, pesante, è letale quando lo gioca cross stretto; allontana dalla riga di fondo l’azzurro nello scambio, aprendosi così angoli per entrare con una accelerazione a chiudere. Quinto gioco, Marco cerca di muovere il gioco scendendo a rete, ma l’attacco non è ficcate e viene passato. Chance di doppio break per Thiem, che però esagera nel posizionarsi dietro alla risposta. Si salva l’azzurro, resta in scia sul 2-3. Cecchinato adesso è più sicuro nei suoi turni di servizio, il dritto è più lungo e prova qualche smorzata, ben eseguita, per “punire” la posizione spesso arretrata del rivale. Si salva da un settimo gioco molto complicato Marco, bravo nel prendere l’iniziativa. Ci prova adesso anche alla risposta, vola 0-30 con un gran rovescio. Lo aiuta Thiem, doppio fallo! Tre palle break consecutive. Si aggrappa al servizio l’austriaco, letteralmente non si scambia nei primi due punti. La terza chance la cancella “Domi” con una fucilata di rovescio lungo linea, bellissima e ingestibile. Una leggerezza al volo su un punto già fatto costa la quarta palla break del game. E seconda… Vola via il rovescio in spinta all’austriaco, break Cecchinato! 4 pari. Innervosito dagli errori, Thiem butta via qualche risposta, Marco ringrazia e trova un bell’impatto col rovescio. 5-4 Cecchinato, per la prima volta avanti nel match. Si calma Dominic, intuisce che l’azzurro è entrato nel match ed è pericoloso, quindi alza notevolmente il ritmo nella spinta, come all’avvio. 5 pari. Adesso di scambia con intensità, nessuno dei due vuol concedere campo. Sul 30 pari Marco affossa un dritto di scambio, probabilmente ha aspettato troppo, ha cambiato idea.. pericolosa palla break. Thiem si prende il punto di pura forza, entrando a tutta su di un dritto a sventaglio del “Ceck” non definitivo. Break Thiem, 6-5, serve per chiudere il primo set. Bravo l’austriaco, serve bene, spinge dal centro e non perde campo; tenta anche un serve and volley improvviso, ben eseguito e vincente. 7-5 Thiem. Un set che Dominic ha complessivamente meritato, più produttivo dell’azzurro; ma bravo Marco a tornare in partita dopo un avvio complicato.

Secondo set, Cecchinato alla battuta, e parte male. 0-30. Cerca di scuotersi il siciliano con una bella smorzata, e quindi una botta di dritto in anticipo lungo linea. Ma la sensazione è che Marco debba cercare “la giocata” per fare il punto, mentre l’austriaco martella in sicurezza e comanda. Altro drive poderoso di Thiem, subito palla break. Bellissima palla corta di Cecchinato, giocata forse addirittura con la raccheta scheggiata dopo la reazione del punto precedente. Si salva Cecchinato, 1-0 avanti. Il copione tattico non cambia: Thiem spinge a tutta e governa il campo quando serve, con Cecchinato in difficoltà nell’uscire dalla difesa; tiene meglio il campo l’azzurro quando mette la prima e comanda col dritto, cercando di coprire il lato sinistro. Il set segue i servizi, fino al quinto gioco. Marco cerca di aprire al massimo l’angolo con la prima, ma Thiem (anche se crolla molto all’indietro) risponde assai lungo, e la smorzata dell’azzurro stavolta è troppo alta. 15-40, due palle break per Dominic. Annulla la prima scendendo con coraggio a rete; sbaglia la risposta “Domi”, parità. Lavora bene con la prima Marco, respinge l’assalto e sale 3-2. Thiem veleggia tranquillo nei suoi turni di servizio, ed adesso spesso attacca dopo un colpo profondo, chiudendo di volo in sicurezza; Cecchinato lavora lo scambio, soffre di più ma regge. Nono game, “Ceck” serve, l’intensità dello scambio è altissima. Si va ai vantaggi, e Marco è bravissimo a servire totalmente esterno, punendo la posizione troppo arretrata del rivale. Ma Thiem non demorde, vuole prendersi questo gioco, e si arrabbia non poco per un suo errore in risposta… 5-4 Cecchinato, ora la pressione è sull’austriaco. Dominic granitico, serve bene e sale 5 pari. Si va al tiebreak, giusto per decidere un set senza break ed in cui Marco ha tenuto all’80% la percentuale di prime. Durissimo il primo punto, spinge a tutta Thiem, guadagna centimetri di campo ad ogni colpo e forza l’errore. Reagisce Cecchinato, risposta, avanti a chiudere.Grande tennis. 1 pari. Spacca Domi, tocca Ceck. 2 pari. Arriva una scambio durissimo, e come nel primo punto l’austriaco martella sempre più duro, un dritto dopo l’altro, prendendosi il campo di forza. 3-2 Thiem e 4-2 con un serve and volley chirurgico. Dal centro Dominic lascia partire un tracciante di dritto inside out imprendibile. 5-2 Thiem, lo strappo decisivo? No. Marco ci prova ancora con la smorzata, molto bella, il pubblico scatta in piedi, ma è Thiem ad avere 3 set point sul 6-3. Bravo l’azzurro nel primo; combina un disastro a rete “Domi” sul secondo… 6-5 Thiem, ma serve Marco. Serve bene, si gira sul 6 pari. Coraggioso Cecchinato, entra col dritto cross stretto, imprendibile. Set point per l’azzurro! Grande prima esterna, 7 pari. Altra prima e discesa a rete, stavolta chiusa con sicurezza. 8-7, altro set point per l’austriaco. Altra smorzata del siciliano, e quarto punto vinto nel tiebreak con il tocco.8 pari e 9-8 Cecchinato, secondo set point per l’azzurro. Sulla seconda Thiem pizzica la riga, e Ceck non contiene. Si gira sul 9 pari, grandissima lotta ed il Chatrier è tutto per Marco. Spara lungo il dritto Thiem, 10-9 Cecchinato, può servire sul terzo set point. Stavolta è Dominic a punire Marco con la smorzata, dopo aver mosso il gioco. 10 pari, che tiebreak!Risponde lunghissimo, praticamente nei piedi dell’azzuro Thiem, e si procura un altro set point, col servizio, sull’11-10. Si prende grandi rischi, con il servizio ed il dritto, Thiem, e chiude forzando l’errore di Marco in corsa. 12-10 Thiem, due set avanti. Bravissimo Cecchinato, non può rimproverarsi niente. Thiem è stato più propositivo in questo tiebreak, ma anche fortunato in un paio di scambi.

Terzo set, Thiem scatta con la battuta. Forte del vantaggio dei due set, spinge sicuro col braccio libero, e la palla corre via ancor più spedita. Cecchinato accusa il colpo. Risponde più corto ed insiste con la smorzata ma Dominic è veloce a leggere le intenzioni dell’azzurro, e si prende un immediato break. 2-0 e 3-0 Thiem, la partita è tutta dalla parte dell’austriaco. Marco ha perso fiducia, e pazienza. Sparacchia via, mentre Dominic è pronto ad aggredire ogni palla. Altro break, 4-0 Thiem. E’ la resa, comprensibile dopo due set così intensi, giocati su pochi punti, e con il peso di una partita così enorme rispetto alla sua carriera esplosa all’improvviso. Cecchinato riesce a tenere un game, evita il cappotto ma cede 6-1. Esce tra gli applausi. E’ stata una corsa folle e bellissima Marco, grazie per le forti emozioni che ci hai regalato, e per la nuova carriera che ti sei regalato.

