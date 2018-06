Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale. Dominic Thiem in semifinale. Ok Stephens e Keys che si sfideranno in semifinale

La sfida nei quarti di finale del Roland Garros tra gli astri nascenti del tennis mondiale è andata all’austriaco Dominic Thiem (ATP 8), che ha sconfitto per 6-4 6-2 6-1 Alexander Zverev (3). Il tedesco ha forse pagato a livello fisico l’essere stato costretto al quinto set nei tre incontri precedenti, tanto che sotto per 4-1 nella seconda frazione ha chiesto il medical timeout per farsi fasciare la coscia sinistra. Il 21enne, visibilmente dolorante, ha continuato a lottare con orgoglio, ma non è riuscito a impensierire più di quel tanto il suo avversario.

In semifinale, la sua terza consecutiva a Parigi, il 24enne Thiem affronterà il vincente della sfida in corso ora tra il serbo Novak Djokovic (22) e l’italiano Marco Cecchinato (72).

