Challenger Poznan: I risultati con il Live Dettagliato del Secondo Turno e Turno Decisivo di Qualificazione

Challenger Poznan CH | Terra | e64.000 – 2° Turno-TD Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Andrea Arnaboldi vs [WC] Maciej Rajski



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Lukas Rosol vs Clement Geens (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Jose Hernandez-Fernandez vs Roberto Marcora



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Bernabe Zapata Miralles OR Jeremy Jahn vs Ronald Slobodchikov OR [8] Guillermo Olaso



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Lukas Rosol OR Clement Geens vs Antoine Escoffier OR [7] Frank Dancevic



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Bernabe Zapata Miralles vs Jeremy Jahn



Il match deve ancora iniziare

2. Zsombor Piros vs Christian Lindell



Il match deve ancora iniziare

3. Evan Song vs [5] Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Andrea Arnaboldi OR [WC] Maciej Rajski vs Zsombor Piros OR Christian Lindell



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Jose Hernandez-Fernandez OR Roberto Marcora vs Evan Song OR [5] Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Ronald Slobodchikov vs [8] Guillermo Olaso



Il match deve ancora iniziare

2. Antoine Escoffier vs [7] Frank Dancevic (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare