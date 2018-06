ITF Junior: pochi italiani in gara questa settimana. Pizzoni e Girelli vincono in doppio in Albania

Settimana del tennis giovanile caratterizzata dall’avvio del Roland Garros, quest’anno con una partecipazione di altissimo livello, soprattutto nel maschile, dove tutti i migliori fino all’anno 2000 sono presenti con pochissime eccezioni. Qualche defezione in più nel tabellone femminile con tenniste già stabilmente impegnate nel circuito WTA, ma comunque un ottimo livello anche tra le ragazze.

Gli italiani non sono partiti bene, tanto che abbiamo già esaurito i nostri rappresentanti nel singolare maschile con la sconfitta di Davide Tortora (2000) al secondo turno di qualificazione, battuto dal brasiliano Alves per 6-4 6-4, dopo aver superato al primo turno di quali il britannico Fearnley per 6-1 6-2. Nel main draw era presente Lorenzo Musetti (2002), che però è stato subito sconfitto nel match di primo turno dal coreano Park con il punteggio di 6-3 6-2. Musetti sarà impegnato anche nel doppio, in coppia con l’olandese Wassermann. Al primo turno affronteranno Kalender-Sanchez Jover.

Nel femminile, unica italiana in gara nel main draw, Elisabetta Cocciaretto (2001), testa di serie numero 9, che domani affronterà nel primo turno la francese del 2002 Diane Parry, che ha vinto un G1 in Spagna a fine marzo, poteva decisamente andare meglio come sorteggio. L’eventuale secondo turno dovrebbe essere più agevole e poi il sorteggio beffardo potrebbe farle incontrare per la terza volta nell’ultimo mese ancora la lussemburghese di origini italiane Eleonora Molinaro, che ha vinto i due precedenti, ma Elisabetta ha sfiorato la vittoria nelle semifinale del Bonfiglio, dimostrando di essere allo stesso suo livello.

Per il resto, pochi italiani impegnati in giro per il mondo con pochi successi. Nel dettaglio, nel torneo più importante della settimana, l’Astrid Bowl. G1, in programma in Belgio, presente il solo Emiliano Maggioli (2001), che ha perso al secondo turno.

Altri italiani impegnati solo in tornei di grado 5. In Albania, semifinale per Anita Bertoloni (2002) e Giulia Paterno (2003), secondo turno per Lorenza Cuomo (2003), Carola Cavelli (2001), Chiara Girelli (2002) e Sara Donnini (2001), primo turno per Sofia Pizzoni (2003), Elisa Pari (2002), Valentina Brienza (2002), Ginevra Aprea (2002) e Carlotta Mencaglia (2003). Chiara Girelli e Sofia Pizzoni hanno vinto il torneo di doppio. Nel maschile dello stesso torneo semifinale per Jacopo Landini (2001), quarti di finale per Daniel Bagnolini (2003) e Lorenzo Lorusso (2000), secondo turno per Alessio Tramontin (2003) e Andrea De Berchi (2002), primo turno per Andrea Gola (2001), Espedito Valerio (2000), Filippo Piranomonte (2001) e Massimo Brambati (2001).

In Moldova, sempre grado 5, primo turno per Letizia Corsini (2003) e Gloria Contarino (2003). Infine a Cipro, sempre G5, nel maschile quarti di finale per Marco Mania (2002), nel femminile, primo turno per Rachele Elisa Zingale (2002).

Paolo Angella