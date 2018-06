Challenger Surbiton: Il Main Draw. C’è Thomas

Challenger Surbiton | Erba | e127.000

(1) Chardy, Jeremy vs Broady, Liam

Menendez-Maceiras, Adrian vs Qualifier

Bublik, Alexander vs Kudla, Denis

Novikov, Dennis vs (5) Lacko, Lukas

(4) Youzhny, Mikhail vs King, Kevin

(PR) Melzer, Jurgen vs Polmans, Marc

Fabbiano, Thomas vs Qualifier

Moraing, Mats vs (8) Fratangelo, Bjorn

(6) de Minaur, Alex vs (WC) Ward, Alexander

(WC) Glasspool, Lloyd vs Qualifier

Bolt, Alex vs (WC) Clarke, Jay

Kokkinakis, Thanasi vs (3) Bhambri, Yuki

(7) McDonald, Mackenzie vs Polansky, Peter

Qualifier vs Brown, Dustin

(WC) Ward, James vs Stakhovsky, Sergiy

Ramanathan, Ramkumar vs (2) Thompson, Jordan