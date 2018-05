Da Roland Garros: Berrettini non solo vince, cresce (di Marco Mazzoni)

Ero molto curioso di vedere Berrettini vs. Gulbis. Un intreccio estremamente intrigante, per mille motivi. C’è grande attesa su Matteo, inutile girarci intorno. Il ragazzo ha qualità importanti, e la chance di giocarsi l’accesso al terzo turno di Parigi è occasione ghiotta. Ancor più per la prospettiva di giocarselo non contro una testa di serie, ma con un tipo strano come Gulbis. Già… Ernests. Il lettone è un tennista che ho sempre amato, fin dalla sua casuale scoperta, quando bazzicava i tornei minori. Ricordo perfettamente quel pomeriggio autunnale, grigio, triste. Un Challenger nemmeno tra i più interessanti, uno streaming però di ottima qualità. Non avevo idea di chi fosse questo Gulbis, fu il nome ad incuriosirmi. Pochi punti e… fui rapito dal servizio e dal rovescio maestoso di questo teenager. Devastanti sul tappeto indoor dell’evento. Una fluidità pazzesca, con la palla che usciva velocissima dalle sue corde, imprendibile. Quel nome mi rimase in testa, indagai. Scoprii molte curiosità, sulla famiglia tutt’altro che banale. Poi il caso volle che Ernests fosse la stella nascente del team lettone di Davis impegnato a Montecatini qualche anno fa. Sulla (lentissima) terra toscana, lo ammirai. Anzi. Lo divorai con gli occhi… Vincemmo la sfida, ma Ernests strappò i suoi due singolari, con un tennis da campione. Riuscii con astuzia ad ottenere anche una breve intervista, nella quale rimasi stupito dalle sue risposte, dal suo inglese fluente, dall’arguto modo di argomentare le cose. Sul tennis e oltre. Bingo. Ero convinto che sarebbe diventato un top10, forte. Che sarebbe stato da corsa per vincere i grandi tornei. Purtroppo di cose ne sono successe tante, si è tolto qualche soddisfazione, tra Roma e Parigi soprattutto… ma è e resterà un mio piccolo grande rimpianto.Oggi attraversa una fase orrenda della carriera, quasi scomparso ad alto livello, intristito. Ma l’aria di Parigi chissà, magari farà miracoli. Ha passato le quali, ed eccolo contro Matteo, un lanciatissimo Matteo. Un ragazzo che mi piace tantissimo per qualità tennistiche ma soprattutto personali, e sul quale scommetto molto per un futuro di alto livello.

La partita non ha deluso, è stata interessante e si è chiusa con una bella vittoria di Berrettini. Quattro set intensi, in cui l’azzurro ha fatto un altro salto verso una crescita che, a differenza di quello che dice, sta andando ben oltre la “politica dei piccoli passi”. Qua a Parigi, Matteo sta facendo passi da gigante. Passi verso il grande tennis.

Analizzando il match da poco terminato, trovo molte evidenze della sua crescita, e del suo potenziale davvero importante. Si giocava sul campo 6, uno dei più “strani” dell’impianto. Per chi non c’è mai stato, si trova all’estremo ovest, adiacente ad una delle uscite. Le tribune sono piccole, gli stand commerciali molto vicini, e soprattutto dietro al campo passano (…troppo frequentemente) dei piccoli mezzi che trascinano i bidoni dell’immondizia, facendo un baccano non indifferente. Un via vai caotico che ha mandato spesso “in bestia” Gulbis, …uno che tende a far la guerra a tutto quello che gli gira intorno, alla disperata ricerca del massimo ordine. Anche oggi, il bell’Ernesto ha dato spettacolo da questo punto di vista. Prima il bambino che piange (classico), poi i piccioni, quindi la ragazza al telefono. Il massimo è stato un battibecco con un tale seduto dietro di me, che faceva “troppo rumore” col cellophan del suo panino… Ogni volta che passava l’immondizia, Gulbis non metteva la prima o tirava malamente fuori un colpo. Berrettini al contrario è stato bravissimo. Si isola, è sempre molto focalizzato, non un momento di furia, mai una reazione scomposta. E anche una comunicazione quasi assente con il suo coach Santopadre (“E’ una scelta, Vincenzo dice che io devo essere in grado di sbrigarmela da solo, prendere le decisioni giuste e restare focalizzato”, ha detto a fine partita). 15-0 Berrettini per mentalità ed attitudine. Ma di punti, belli e pesantissimi, Matteo ne ha vinti molti. Soprattutto nelle fasi centrali del terzo e quarto set, quando si è davvero decisa la partita.

Infatti il primo set è scivolato via, in meno di mezz’ora. Berrettini efficace e preciso, Gulbis falloso. Il lettone è salito come intensità e rendimento del servizio nel secondo set, mentre Matteo qua ha perso per qualche game la prima, ed infatti è stato ciò che ha sottolineato a fine partita. É stato solo un breve passaggio. Gulbis è partito bene anche nel terzo, ma Berrettini è salito, e non è sceso più. Il terzo set è stato il più duro, e importante. Si gioca punto su punto, e sui nervi. Entrambi servono bene, subire un break, sbagliare un paio di palle, può essere mortale. Siamo sulla terra di Parigi, ma si gioca come sul veloce più veloce. Pochi scambi, grandi rischi. Nel quarto game del set arriva lo strappo di Matteo, spinge e forza gli errori del rivale. Vola 3-1 e consolida il break tenendo a zero il servizio. Oggi Berrettini è stato bravissimo nel tenere alto il livello appena scattava avanti, consolidando i momenti positivi. Una qualità questa fondamentale e sempre più importante al salire del livello. L’azzurro va a servire per chiudere sul 5-3. Sul 15-30 rischia un dritto cross, esce di poco. 2 palle break, le annulla con un servizio dritto fulminante e con uno scambio molto aggressivo. Botta al centro, è il primo set point. Sbaglia un tocco sotto rete… Gulbis ne approfitta, gran rovescio e terza palla break. Fallo di piede chiamato a Matteo!?! Si difende dal pressing, ma cede. Break Gulbis, 4-5. Un altro si sarebbe innervosito, incasinato. Berrettini invece ha cacciato uno sguardo intenso al papà, è restato in campo in quel passaggio delicato ancor più determinato(“sentivo che potevo fare il break di nuovo, subito”dirà poi). Ed infatti resta lì, moltiplica l’attenzione, risponde a prime potenti e fa giocare Gulbis, che sbaglia. 0-40. Tre set point di fila. Il secondo è quello buono. Set Berrettini, bravissimo a tenere quando era stato brekkato, e dare il massimo, in difesa, in quel preciso momento. Qualità importante, altro segno di crescita. Non molto diverso l’andamento del quarto set, solo che Matteo vola avanti 4-2 e chiude senza tremare, forte del vantaggio.

Berrettini mi è piaciuto per molti aspetti. Intanto ha servito bene nei momenti importanti, tenendo in campo due prime su tre, e variando continuamente angolo per non dare punti di riferimento a Gulbis, uno che soprattutto di rovescio può fulminarti. Ha usato in modo sapiente il back, non solo per difendersi, ma per spezzare il ritmo sulla diagonale di rovescio – dove Gulbis era nettamente più forte – e quindi rubare il tempo per girarsi ed entrare a tutta col dritto. Non era una tattica facile da applicare perché Ernests è talmente forte di rovescio che alla prima palla più corta può anticipare e chiudere. Matteo ci ha provato, è stato anche “fulminato” in alcune occasioni, ma ha continuato a perseguire quel piano tattico che alla lunga è stato vincente. Ha ottenuto molti punti col dritto, ed ha vinto spesso i punti complicati, quelli in lotta, dimostrando una mobilità discreta. Di rovescio ha sbagliato, ma anche tenuto, piuttosto bene. Gulbis non ti da molto ritmo, rischia, sbaglia, ti lascia fermo. Può farti perdere ritmo. Matteo è stato bravo nel tenere il suo gioco, non pensare troppo al rivale ma stare focalizzato sulle cose giuste da fare. Le ha fatte, ed ha vinto. Inoltre buona anche la tenuta, fisica e mentale, in un match lungo e sotto un sole davvero opprimente soprattutto nella prima parte. Match dopo match Berrettini cresce. Impara, acquisisce forza, consapevolezza dei suoi mezzi e capisce dove insistere per migliorare ancora. “Sento di aver raggiunto un livello di tennis molto buono, ma di aver ancora molto da migliorare”. Esatto. Berrettini ha raggiunto un livello importante, ma può ancora crescere terribilmente. Migliorare le percentuali di prime ed il numero di Ace. Migliorare nella chiusura del dritto (a volte scappa) e nella intensità degli scambi. Migliorare nell’approccio alla palla, per trovare sempre la distanza ideale e lasciar partire l’accelerazione vincente. Migliorare nella tenuta del rovescio, nella scelta del momento dell’attacco. Nella risposta, ancora non sempre continua e lunga. Il match di oggi non è stata solo una grande vittoria, che gli regala probabilmente Thiem al terzo turno (stanno giocando adesso). E’ stato un grande momento di apprendimento e di crescita.

Ha chiuso la conferenza stampa con una nota agrodolce. “Mi sono lasciato da poco con Lavinia, la mia ragazza, però è stato bello che tra i tanti messaggi che mi sono arrivati c’era anche il suo, per condividere questo bel momento”. E’ scappato via subito dopo, con gli occhi quasi lucidi… e non è stato l’unico in sala stampa ad averli…. Un ragazzo sincero, che si è aperto e ci regalato “gratis” un pezzo del suo privato. Probabilmente aveva voglia di esternarlo, ma l’ha fatto senza alcuna malizia, con quella spontaneità e normalità con cui vive la sua vita, la sua crescita umana e sportiva. Qualità che lo porteranno lontano. Molto lontano.

Da Roland Garros

Marco Mazzoni

@marcomazz