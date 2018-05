Da Roland Garros: brava lo stesso Deborah Chiesa (di Marco Mazzoni)

Fa male. Fa molto male perdere così, con 5 match point non trasformati in un game che sarà difficile dimenticare. È il tennis, lo “sport del diavolo”, terribilmente bello quanto crudele. Va in archivio una sconfitta, ma è giusto essere positivi ed applaudire Deborah Chiesa, ringraziandola per le emozioni che ci ha regalato nel suo esordio in un torneo dello Slam. Ha sciupato occasioni, ma le occasioni è andata a prendersele, di forza e con qualità. Pur in una sconfitta, il bilancio del suo Roland Garros resta ampiamente positivo.

Deborah non era mai scesa in campoin un palcoscenico del genere. Se l’è conquistato dopo match di qualificazione importanti. Ha sofferto, ha lottato, non è mai stata doma. Ha giocato alla pari contro una tennista non al suo meglio, ma che è stata ad un passo dalla top10 e può spaccare in due la palla tanto è potente in spinta. Non una grande Bencic, ma nel match la svizzera è cresciuta terribilmente, e Deborah è restata in scia, l’ha pure sorpassata, perdendo solo all’ultimo metro.

La Chiesa mi ha sorpreso e convinto per come ha tenuto il campo. Serena, focalizzata, mai un 15 buttato via. Nemmeno uno.Atteggiamento da giocatrice vera, “pronta”, altro che esordiente… In un match durato quasi tre ore e ricchissimo di colpi di scena, è difficile isolare dei momenti, ma alcuni mi hanno colpito. Dopo aver perso il secondo set, Deborah pareva stanca, e ovviamente il peso delle occasioni fallite erano macigni… Eppure è tornata in campo nel terzo ancor più convinta, ha lasciato partire il braccio col dritto ed ha addirittura alzato i ritmi, prendendosi ancor più rischi. Ha strappato il break, ma paradossalmente forse ha commesso un errore tattico, perché la Bencic (fino a quel momento molto instabile) ha trovato quel ritmo che l’ha mandata in “palla”, ed infatti è salita ulteriormente. Brava comunque Deborah a reagire così, con impeto, con forza fisica e mentale. Inoltre bellissimo il match point annullato sul 4-5, conducendo lo scambio e trovando un winner col dritto, a tutto rischio. E’ stato solo il terzo dritto vincente di tutto il match, a sottolineare che nonostante fosse stanca era molto lucida, che il suo braccio non trema nei momenti caldi, ma al contrario moltiplica la sua forza e cerca di superarsi. Bravissima.

Bravissima Deborah a mantenere alto il suo livello di gioco per l’intero match.Non ha mai avuto un vero passaggio a vuoto, quando è andata sotto è stato più per meriti della rivale (a tratti travolgente con le sue pallate imprendibili) che per un suo calo. Qualche indecisione, qualche dritto un po’ corto o troppo centrale, facile preda di Belinda, ma complessivamente la Chiesa aveva preparato benissimo la partita, e ha tenuto questa condotta in modo encomiabile. Era serenamente arrabbiata nella conferenza di post partita. Felice per il livello di gioco raggiunto, arrabbiata per le occasioni mancate, ma assai determinata a prendere questo match come nuova consapevolezza. Proprio questo le ho chiesto, complimentandomi per il suo eccellente modo di stare in campo. Si porta via da Parigi una “nuova Deborah”, cosciente di valere questo livello di gioco. Ha ammesso di aver un po’ tremato su un paio di match point, in cui ha dovuto lavorare col dritto e questo non è scappato via come avrebbe voluto. Analisi lucida, precisa. Altro segno di una ragazza non banale, che ha molta voglia di arrivare lontano.

Seppur nella sconfitta, mi piace sottolineare le qualità interessanti mostrate oggi da Deborah. Su tutto il suo modo di stare in campo. Esemplare. Grande presenza, lucidità, sempre sostenuta da un’attitudine positiva.Mai un gesto scomposto dopo un errore, mai una crisi dopo alcuni punti subiti. La Chiesa sembra programmata per giocarsi letteralmente un punto alla volta. Che sia un suo vincente, un suo errore, un vincente della rivale, un punto di inizio gioco o un punto decisivo, Deborah sembra giocarlo con la stessa qualità, determinazione e lucidità. Questa è una qualità decisiva per una tennista, che deve essere presente, precisa e capace di dare il suo meglio in ogni fase del match. Non è una ragazza umorale, che sale e scende. E’ un treno che corre veloce e che non sbanda, con una velocità di crociera importante.

Dal punto di vista tecnico, mi ha impressionato la sua stabilità ed equilibrio nel rovescio. Eccellente come lavora con le gambe per trovare il miglior approccio alla palla, sia questa alta o bassa. Trova un baricentro ideale e quindi equilibrio; con uno swing rapido va dritta per un impatto fluido, deciso. Sul campo 8 ero a bordo campo: una bellezza vedere come la sua racchetta entra secca e decisa nella palla, che esce veloce e sicura.Meglio nella esecuzione cross, dove ha letteralmente disegnato il campo anche con buonissimo anticipo. Grazie a questo approccio così coordinato, non cala di qualità anche incontrando palle sopra la spalla o più basse. Esecuzione notevole. Anche il servizio è molto buono per spinta e precisione, uno dei migliori in assoluto tra le nostre azzurre (forse addirittura il migliore). Credo debba ancora lavorare per migliorare i tagli, tende a cercare la botta piatta o con uno slice leggero, probabilmente è la soluzione che sente di più. Crescendo nelle varianti con la prima può aprirsi immediatamente il campo e quindi entrare col rovescio. E’ uno schema che deve assolutamente affinare, perché Deborah è una produttrice di gioco e contrattaccante molto intensa, ma con un tennis dispendioso. Lavora molto il punto, ed alla lunga disperde molte energie. Trovare con maggior frequenza almeno una soluzione per accelerare i tempi e strappare qualche punto veloce è decisivoper migliorarsi.

Tanti sono gli aspetti del suo gioco che deve migliorare. Sicuramente trovare con maggior continuità lunghezza alla risposta. Risponde bene, ma non sempre sufficientemente lungo, e contro una delle tante colpitrici del tour rischia di finire spesso in difesa. Il dritto è il suo lato debole, lo ammette candidamente. Ci sta lavorando, ma è una strada lunga. Non un cattivo colpo, non ha difetti “clamorosi”, ma è ancora meno continuo, meno stabile. Commette più errori e cerca raramente l’accelerazione definitiva (in quasi tre ore di tennis, ha fatto oggi 3 vincenti, davvero pochi). Probabilmente lo sente di meno, e deve cercare – come ben riesce dal lato sinistro – di migliorare l’approccio, abbassandosi di più per impattare nella posizione ideale. Tende a far cadere troppo la palla, perdendo il punto ideale ed il timing migliore. A differenza del rovescio, colpisce la palla meno piena, lavora di più il colpo generando un discreto spin ma non sempre una lunghezza costante. In difesa a volta resta un po’ corta, dovrebbe in quel caso cercare la massima rotazione e spingere a tutta, altrimenti rischia di proporre alla rivale (è capitato spesso) una palla non lunga, troppo centrale, facilmente aggredibile se colpita in anticipo. Che si senta meno sicura nella spinta da destra oggi si è notato per come non cercava di chiudere molte palle da tre quarti campo o da metà campo. Piuttosto ha tentato un approccio, quasi mai la botta a chiudere, nonostante la Bencic sia davvero lenta e quindi non impossibile tentare il winner senza sparare a tutta. Altra nota, deve provare ad inserire qualche variazione, qualche cambio di ritmo in più, o qualche taglio, perché tiene ritmi alti ma non altissimi; quindi rischia di fare partite di enorme fatica contro le tante giocatrici di ritmo, ma subire chi ha ritmi superiori.

Deborah Chiesa resterà una delle più belle ed intense fotografie del Roland Garros 2018 azzurro. Un torneo che deve essere il suo punto di partenza. Brava Deborah.

Da Roland Garros,

Marco Mazzoni

@marcomazz