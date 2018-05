Challenger Vicenza: I risultati con il Live dettagliato del Day 1

Challenger Vicenza CH | Terra | e64.000 – 2° Turno Quali – TD Quali e 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Federico Gaio vs Joris De Loore



CH Vicenza Federico Gaio Federico Gaio 6 6 7 Joris De Loore Joris De Loore 4 7 5 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. De Loore 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. De Loore 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Gianluca Mager vs [5] Guilherme Clezar (non prima ore: 11:00)



CH Vicenza Gianluca Mager Gianluca Mager 6 6 Guilherme Clezar [5] Guilherme Clezar [5] 3 2 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 5-2 → 6-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 G. Mager 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 15-15 ace 30-15 1-0 → 2-0 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 G. Clezar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 G. Mager 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

3. Akira Santillan vs Zdenek Kolar (non prima ore: 13:00)



CH Vicenza Akira Santillan Akira Santillan 40 3 Zdenek Kolar • Zdenek Kolar 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 3-4 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Z. Kolar 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Liam Caruana vs [WC] Matteo Donati



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Jason Kubler vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Martin Cuevas vs [8] Jose Hernandez-Fernandez



CH Vicenza Martin Cuevas Martin Cuevas 6 6 Jose Hernandez-Fernandez [8] Jose Hernandez-Fernandez [8] 2 4 Vincitore: M. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Cuevas 15-0 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [4] Marc Polmans vs [WC] Edoardo Eremin



CH Vicenza Marc Polmans [4] Marc Polmans [4] 6 3 6 Edoardo Eremin Edoardo Eremin 4 6 4 Vincitore: M. POLMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 E. Eremin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Eremin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Eremin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Eremin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Eremin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Eremin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Eremin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Federico Gaio OR Joris De Loore vs Alejandro Davidovich Fokina OR [6] Roberto Quiroz (non prima ore: 12:00)



CH Vicenza Federico Gaio • Federico Gaio 0 7 5 3 Roberto Quiroz [6] Roberto Quiroz [6] 0 6 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Gaio 3-4 R. Quiroz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Quiroz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Quiroz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Quiroz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Quiroz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Quiroz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Quiroz 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Quiroz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 R. Quiroz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Quiroz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5

4. [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez vs [WC] Francesco Ferrari / Luca Giacomini



CH Vicenza Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] 0 0 Francesco Ferrari / Luca Giacomini • Francesco Ferrari / Luca Giacomini 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Ferrari / Giacomini 0-0

5. Prajnesh Gunneswaran vs Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [6] Roberto Quiroz