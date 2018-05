Challenger Vicenza: I risultati completi con il Live dettagliato del Day 1

Md

(1) Sonego, Lorenzo vs (LL) Clezar, Guilherme

(Q) Mager, Gianluca vs (SE) Quinzi, Gianluigi

Gimeno-Traver, Daniel vs Oliveira, Goncalo

(WC) Moroni, Gian Marco vs (8) Estrella Burgos, Victor

(4) Dellien, Hugo vs Lopez Perez, Enrique

(Q) Polmans, Marc vs Bagnis, Facundo

King, Evan vs Olivo, Renzo

(Q) Quiroz, Roberto vs (6) Bachinger, Matthias

(5/WC) Travaglia, Stefano vs Galovic, Viktor

Santillan, Akira vs Kolar, Zdenek

Gunneswaran, Prajnesh vs Caruso, Salvatore

(SE) Petrovic, Danilo vs (3) Ofner, Sebastian

(7) Kubler, Jason vs Kecmanovic, Miomir

(Q) Cuevas, Martin vs Sakharov, Gleb

(WC) Caruana, Liam vs (WC) Donati, Matteo

Domingues, Joao vs (2) Maden, Yannick

Challenger Vicenza CH | Terra | e64.000 – 2° Turno Quali – TD Quali e 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Federico Gaio vs Joris De Loore



CH Vicenza Federico Gaio Federico Gaio 6 6 7 Joris De Loore Joris De Loore 4 7 5 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. De Loore 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. De Loore 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. De Loore 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. De Loore 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Gianluca Mager vs [5] Guilherme Clezar (non prima ore: 11:00)



CH Vicenza Gianluca Mager Gianluca Mager 6 6 Guilherme Clezar [5] Guilherme Clezar [5] 3 2 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 5-2 → 6-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 G. Mager 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 15-15 ace 30-15 1-0 → 2-0 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 G. Clezar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 G. Mager 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

3. Akira Santillan vs Zdenek Kolar (non prima ore: 13:00)



CH Vicenza Akira Santillan Akira Santillan 4 6 3 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 3 6 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Santillan 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-40 2-1 → 3-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Z. Kolar 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Liam Caruana vs [WC] Matteo Donati



CH Vicenza Liam Caruana Liam Caruana 2 2 Matteo Donati Matteo Donati 6 6 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. [7] Jason Kubler vs Miomir Kecmanovic



CH Vicenza Jason Kubler [7] Jason Kubler [7] 6 2 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 1 6 7 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Kubler 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Kubler 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 M. Kecmanovic 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Martin Cuevas vs [8] Jose Hernandez-Fernandez



CH Vicenza Martin Cuevas Martin Cuevas 6 6 Jose Hernandez-Fernandez [8] Jose Hernandez-Fernandez [8] 2 4 Vincitore: M. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Cuevas 15-0 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [4] Marc Polmans vs [WC] Edoardo Eremin



CH Vicenza Marc Polmans [4] Marc Polmans [4] 6 3 6 Edoardo Eremin Edoardo Eremin 4 6 4 Vincitore: M. POLMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 E. Eremin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Eremin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Eremin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Eremin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Eremin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 E. Eremin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Eremin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Eremin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Federico Gaio OR Joris De Loore vs Alejandro Davidovich Fokina OR [6] Roberto Quiroz (non prima ore: 12:00)



CH Vicenza Federico Gaio Federico Gaio 7 5 3 Roberto Quiroz [6] Roberto Quiroz [6] 6 7 6 Vincitore: R. QUIROZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Quiroz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 R. Quiroz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Quiroz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Quiroz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Quiroz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Quiroz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Quiroz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Quiroz 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Quiroz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 R. Quiroz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Quiroz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Quiroz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5

4. [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez vs [WC] Francesco Ferrari / Luca Giacomini



CH Vicenza Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez [3] 6 6 Francesco Ferrari / Luca Giacomini Francesco Ferrari / Luca Giacomini 3 3 Vincitori: BEHAR / LOPEZ PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Ferrari / Giacomini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Ferrari / Giacomini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Ferrari / Giacomini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Ferrari / Giacomini 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Ferrari / Giacomini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Behar / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Ferrari / Giacomini 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Ferrari / Giacomini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Ferrari / Giacomini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 A. Behar / Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Ferrari / Giacomini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Prajnesh Gunneswaran vs Salvatore Caruso



CH Vicenza Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 1 4 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 P. Gunneswaran 15-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-4 → 0-5 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [6] Roberto Quiroz