Trofeo Bonfiglio, Day 5: Cocciaretto in semifinale, Sinner eliminato ai quarti

Entra nelle fasi calde la cinquantanovesima edizione del Trofeo Bonfiglio.

Nella giornata di sabato, dedicata agli incontri di semifinale, saranno in programma davvero tante sfide interessanti, a partire da quella che metterà di fronte l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, unica nostra portacolori ancora in gara, e la lussemburghese, di chiare origini italiane, Eleonora Molinaro.

Nel torneo maschile non riesce a strappare il pass per le semifinali Jannik Sinner: l’altoatesino, classe 2001, gioca una grande partita con il giapponese Tajima, tredicesimo favorito del seeding, ma deve arrendersi al tiebreak decisivo per sette punti a due. Può ritenersi comunque soddisfatto per l’ottimo tennis espresso in questa settimana milanese.

Continua la corsa del favorito numero uno, l’argentino Baez, che ha superato in rimonta, nel match più divertente di giornata per l’andamento, il francese Tabur, numero 10 del seeding. Nella parte bassa ci sarà una semifinale inaspettata fra il bulgaro Andreev, giustiziere nel corso della settimana anche di Lorenzo Musetti, e l’argentino Diaz Acosta, il quale ha lasciato appena due giochi al russo Binda.

TORNEO MASCHILE

Baez (1,ARG) b. Tabur (10,FRA) 4-6 7-6(3) 7-6(8)

Tajima (13,JPN) b. Sinner (ITA) 4-6 6-1 7-6(2)

Andreev (16,BUL) b. Marmousez (Q,FRA) 6-2 6-4

Diaz Acosta (14,ARG) b. Binda (RUS) 6-1 6-1

TORNEO FEMMINILE:

Tauson (5,DEN) b. Wang (1,CHN) 6-4 7-6(9)

Naito (9,JPN) b. Geller (ARG) 6-2 6-4

Cocciaretto (7,ITA) b. Dema (UKR) 6-4 6-2

Molinaro (13,LUX) b. Rivera Corado (GUA) 6-2 6-2

Lorenzo Carini