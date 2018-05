Quentin Halys ed il no alla wild card per il Roland Garros: “Non mi meritavo quei soldi, sarebbe stato un furto

Quentin Halys ha dichiarato che ha rifiutato l’invito per il tabellone principale del Roland Garros ed ha preferito giocare le qualificazioni perchè non si sentiva adeguatamente preparato per giocare nel main draw dello slam parigino.

“Non ho il livello per il main draw, oggi l’ho dimostrato perdendo al primo turno delle qualificazioni. Non mi meritavo quei soldi, sarebbe stato un furto, mi assumo completamente le mie responsabilità e per questo motivo ho preferito giocare le qualificazioni”.

Ricordiamo che la sconfitta al primo turno del tabellone cadetto gli ha fruttato un guadagno di 6.000 euro, mentre il prize money riservato a chi venisse eventualmente sconfitto al primo turno del main draw ammonta a 40.000 euro.