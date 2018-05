Trofeo Bonfiglio 2018, Day 2: Sinner e Cocciaretto agli ottavi, Cobolli elimina Skatov

Il maltempo ha concesso una tregua nella seconda giornata del Trofeo Bonfiglio. Al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono potuti giocare senza intoppi i diversi incontri di primo turno in programma quest’oggi. Tanti italiani si sono ritagliati diverse soddisfazioni, a partire da Jannik Sinner e Flavio Cobolli che hanno sconfitto rispettivamente l’americano Boyer e il kazako Skatov, due dei principali favoriti per la vittoria finale.

JANNIK SINNER BRILLA A MILANO – Jannik Sinner non vuole smettere di sognare. L’altoatesino, al ritorno in una competizione giovanile dopo aver trascorso i primi mesi del 2018 esclusivamente in tornei Futures, elimina con un severo 6-0 6-2 l’americano Boyer, sesta testa di serie, e si qualifica per gli ottavi di finale del Trofeo Bonfiglio, dove ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Jianu e Foretjek.

Dopo aver lasciato appena un game al tedesco Bierbaum nel match d’esordio, Sinner ha ripetuto una grandissima prestazione contro un tennista di ottimo livello che nel mese di marzo se l’è giocata alla pari, per un set, con Ruben Bemelmans nelle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells.

ARNABOLDI, COBOLLI, ZEPPIERI: TRIO AZZURRO AL 2T – Non è stato il solo Sinner ad essersi preso gli applausi del pubblico nella seconda giornata di tennis al “Bonacossa“. Federico Arnaboldi, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri hanno vinto i rispettivi match di primo turno, centrando il pass per i sedicesimi di finale: il primo, cugino del professionista Andrea, ha avuto la meglio in rimonta su Han, mentre Cobolli e Zeppieri hanno vinto in due set rispettivamente su Skatov, terzo favorito del seeding e n.5 ITF, e Garcia.

COCCIARETTO AGLI OTTAVI, ROSSI AL SECONDO TURNO – Continua la marcia di Elisabetta Cocciaretto al Trofeo Bonfiglio: l’azzurra, n.7 del seeding, ha dovuto soffrire più del previsto contro la georgiana Dalakishvili. Avanti per 6-4 3-0, con doppio break di vantaggio, la marchigiana ha subito il rientro della sua avversaria che ha conquistato sei giochi di fila allungando il match al terzo. Qui, però, Cocciaretto è tornata a ruggire ed ha rifilato un bagel a Dalakishvili che, dunque, saluta il torneo: agli ottavi di finale la nostra giocatrice se la vedrà con la vincente di Stearns (USA)-Avanesyan (RUS).

E’ stata la giornata dell’esordio di Federica Rossi. La 16enne di Sondrio onora al meglio la wild card ricevuta, superando per 6-2 7-5 la russa Krupenina, proveniente dalle qualificazioni: al secondo ostacolo incontrerà la giocatrice del Guatemala Maria Gabriela Rivera Corado, n.43 delle classifiche ITF.

TORNEO MASCHILE:

Sinner (ITA) b. Boyer (6,USA) 6-0 6-2

Arnaboldi (ITA) b. Han (KOR) 3-6 6-1 6-1

Cobolli (ITA) b. Skatov (3,KAZ) 7-5 6-0

Zeppieri (ITA) b. Garcia (ESP) 6-3 6-0

Steinegger (SUI) b. Moroni (ITA) 6-3 0-6 6-2

Kalender (CRO) b. Dambrosi (ITA) 6-7(4) 6-4 6-1

Henning (RSA) b. Andaloro (ITA) 7-6(2) 7-6(5)

TORNEO FEMMINILE:

Rossi (ITA) b. Krupenina (RUS) 6-2 7-5

Cocciaretto (7,ITA) b. Dalakishvili (GEO) 6-4 3-6 6-0

Stearns (USA) b. Chiesa (ITA) 6-2 6-4

Da Milano, Lorenzo Carini