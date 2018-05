Edoardo Eremin ha scelto la Galimberti Tennis Academy San Marino come base

La Galimberti Tennis Academy di San Marino si allarga ulteriormente ed è sempre più punto di riferimento per i migliori prospetti azzurri. Da qualche tempo, infatti, si allena sul Titano nell’Accademia di Giorgio Galimberti uno dei più interessanti giocatori italiani, Edoardo Eremin.

Il 24enne di Acqui Terme al momento è al numero 482 della classifica mondiale Atp, ma vanta un best ranking di numero 292 raggiunto due anni fa. Dopo una prima parte di lavoro svolta a San Marino, Eremin sta già ottenendo ottimi risultati. Nel challenger portoghese di Lisbona il giovane piemontese ha superato le qualificazioni battendo uno dopo l’altro il locale Martim Leote Prata per 7-5 6-2, Gian Marco Moroni per 1-6 6-2 6-3 e Federico Gaio per 7-6 (5) 6-3, prima di cedere all’esordio nel main draw al ceko Lukas Rosol per 7-5 3-6 6-4.

Nel challenger Atp in corso questa settimana a Mestre (43.000 euro, terra) l’allievo di Galimberti si è nuovamente qualificato battendo il ceko Jan Satral per 7-6 (3) 6-4, l’olandese Thiemo De Bakker (n.3) per 6-4 6-1 ed il cinese Zhizhen Zhang (n.7) per 2-6 6-3 7-6 (3). Ora l’esordio nel tabellone principale contro la wild card Liam Caruana. Tutti risultati che sottolineano la crescita esponenziale di Eremin alla Galimberti Tennis Academy di San Marino.