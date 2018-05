Il Campo Centrale di Roma, il tetto e le parole di Filippo Volandri

Su Sky Sport, Filippo Volandri, che dallo scorso anno lavora per la Federazione Italiana Tennis come tecnico ha dichiarato che i lavori per la costruzione del tetto del Campo Centrale al Foro Italico dovrebbero partire subito dopo l’edizione del 2020 per essere pronti all’inaugurazione nel 2021. “Un progetto bellissimo: un tetto in vetro-resina che attutisce anche il rumore della pioggia sul tetto”.

Il Costo dovrebbe aggirarsi sopra i 10 milioni di euro.