Nessuna sanzione ad Alize Cornet

Non ci sarà alcuna sanzione su Alizé Cornet. E’ la decisione presa a maggioranza da un Tribunale Indipendente chiamato a pronunciarsi sul caso della 28enne tennista francese, che rischiava fino a due anni di sospensione dopo essersi resa irreperibile per tre controlli antidoping nel corso di un anno.

Il tribunale ha ritenuto che durante il terzo controllo la persona incaricata dall’ITF per eseguire il test non avesse compiuto tutti gli sforzi possibili per individuare l’atleta, senza averla avvisata prima del controllo.

La Federazione internazionale ora ha 21 giorni per presentare ricorso.