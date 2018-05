Masters 1000 Roma: Matteo Berrettini accede al secondo turno. Ora la sfida con Alexander Zverev

Matteo Berrettini si regala la prima vittoria sui campi del Foro Italico.

Il tennista romano ha sconfitto questo pomeriggio l’americano Frances Tiafoe, proveniente dalle qualificazioni, con il risultato di 63 76 (1) dopo 1 ora e 43 minuti di partita.

Al secondo turno Matteo affronterà il vincitore del torneo Masters 1000 di Madrid ed il campione uscente del torneo di Roma, Alexander Zverev.

Da segnalare che Berrettini dopo aver vinto il primo set per 6 a 3, grazie al break nel sesto gioco e dopo aver annullato nel primo game del parziale due palle break consecutive sul 15-40 (anche con un ace), nel secondo set i due giocatori non concedevano palle break, ma Matteo sul 5 a 6 è arrivato per ben tre volte a due punti dal perdere il parziale prima però di tenere il turno di battuta e portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro dall’1 pari metteva a segno un micidiale parziale di sei punti consecutivi giocando un gran tennis e chiudendo la contesa per 7 punti a 1.

La partita punto per punto