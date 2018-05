Combined Roma: Live gli Italiani. Francesca Schiavone sconfitta dalla Cibulkova

Francesca Schiavone, alla sua ventesima partecipazione al Foro, è stata superata dalla slovacca Dominika Cibulkova, numero 34 Wta in tre set.

Da segnalare che la Schiavone nel terzo parziale è stata avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione, prima di mancare tre palle del 2 a 0 e poi perdere la battuta.

Nuovo break nel terzo game per la campionessa milanese, ma proprio da quel momento la Cibulkova metteva a segno un duro parziale di cinque game consecutivi chiudendo la partita per 6 a 2.

.@Cibulkova defeats Francesca Schiavone 6-1, 6-7(5-7), 6-2 and moves on to the @InteBNLdItalia second round! pic.twitter.com/F4l7oiF9A9 — WTA (@WTA) 14 maggio 2018

Combined Roma – 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

Fabio Fognini vs Gael Monfils (non prima ore: 19:30)



ATP Rome Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Gael Monfils Gael Monfils 3 1 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Rome Francesca Schiavone Francesca Schiavone 1 7 2 Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 6 6 6 Vincitore: D. CIBULKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Schiavone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Schiavone 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

[WC] Francesca Schiavonevs Dominika Cibulkova

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2INC. [LL] Aleksandra Krunic vs [WC] Roberta Vinci



WTA Rome Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 2 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 6 0 3 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Krunic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 R. Vinci 0-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3INC. Pablo Cuevas vs [WC] Marco Cecchinato



ATP Rome Pablo Cuevas Pablo Cuevas 6 5 4 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 2 7 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 P. Cuevas 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Cuevas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Cuevas 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 2-2 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Cuevas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4INC. [WC] Matteo Berrettini vs [Q] Frances Tiafoe



ATP Rome Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 7 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 3 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2INC. [Q] Kaia Kanepi vs [WC] Camilla Rosatello