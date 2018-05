Challenger Samarkand: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

Challenger Samarkand| Terra | $75.000

(1/WC) Istomin, Denis vs Cachin, Pedro

Vanni, Luca vs Boluda-Purkiss, Carlos

Setkic, Aldin vs (WC) Fayziev, Sanjar

(WC) Dustov, Farrukh vs (8) Yang, Tsung-Hua

(4) Ignatik, Uladzimir vs Ortega-Olmedo, Roberto

Qualifier vs (SE) Betov, Sergey

Munoz de la Nava, Daniel vs Basso, Andrea

(WC) Karimov, Jurabek vs (5) Harris, Lloyd

(6) Nedovyesov, Aleksandr vs Zekic, Miljan

Qualifier vs Gabashvili, Teymuraz

Gakhov, Ivan vs Heras, Patricio

Qualifier vs (3) Milojevic, Nikola

(7) Gerasimov, Egor vs Vilella Martinez, Mario

Aragone, JC vs Karlovskiy, Evgeny

Horansky, Filip vs Qualifier

Rodriguez, Cristian vs (2) Balazs, Attila