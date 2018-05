Challenger Busan: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger Busan CH | Cemento | $150.000

(1) Ebden, Matthew vs Qualifier

Ito, Tatsuma vs Uchiyama, Yasutaka

Wu, Di vs Li, Zhe

Moriya, Hiroki vs (8) Jung, Jason

(4) Sela, Dudi vs Peliwo, Filip

Takahashi, Yusuke vs Lee, Duckhee

Uchida, Kaichi vs (WC) Oh, Chan-yeong

Schnur, Brayden vs (6) McDonald, Mackenzie

(7) Soeda, Go vs Qualifier

(WC) Kim, Young Seok vs Giron, Marcos

Purcell, Max vs (WC) Na, Jung-Woong

Qualifier vs (3) Pospisil, Vasek

(5) Lu, Yen-Hsun vs Qualifier

(WC) Hong, Seong-chan vs Smith, John-Patrick

Zhang, Ze vs Kelly, Dayne

(SE) Nishioka, Yoshihito vs (2) Bhambri, Yuki