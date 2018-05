Diadora torna nel Tennis e Annuncia la Sponsorizzazione di Sei Atleti Professionisti

Diadora torna nel mondo del tennis con un piano di rilancio della categoria che prevede una collezione completa di abbigliamento, calzature e accessori e il ritorno del classico logo 5 palle nei campi dei più importanti tornei di tutto il mondo. Sei i tennisti professionisti che sono stati scelti nel circuito maschile ATP e in quello femminile WTA per accompagnare Diadora nel suo “comeback” nella categoria che negli anni ’70 ha contribuito a rendere il marchio di Caerano San Marco celebre in tutto il mondo e a scrivere le pagine più belle della storia dello sport. I loro nomi sono Liam Caruana, Lauren Davis, Alexandr Dolgopolov, Robin Haase, Shelby Rogers e Jan- Lennard Struff.

I giocatori selezionati non sono dei semplici testimonial, ma veri e propri partner che supportano il brand nella creazione del prodotto e ne condividono i valori.

Le atlete del circuito femminile sono le statunitensi Lauren Davis e Shelby Rogers. Shelby, vincitrice nel 2017 della Fed Cup, appassionata del brand, ha scelto Diadora perché si sente in famiglia.

Mentre Lauren, “piccola grande guerriera” conosciuta per la sua tenacia in campo, è stata convocata a febbraio per la Fed Cup. Nel circuito maschile ci sono Robin Haase: olandese, è riconosciuto per la sua costanza nel gioco e nei risultati. Alexandr Dolgopolov, ucraino, “genio e sregolatezza” del gruppo, amatissimo nel circuito, tanto da richiamare le folle durante i tornei per il suo gioco creativo e per i suoi colpi geniali. Jan- Lennard Struff, tedesco, giovane dalle prospettive molto interessanti. Infine Liam Caruana, italo americano, giovanissimo, a soli 19 anni è uno degli atleti più promettenti del panorama italiano e ha partecipato alle qualificazioni della finali “Next Generation Finals di Milano”. A fianco a questa partnership Diadora ha lanciato una collezione tecnica dedicata, ricca di stile e studiata per chi tiene viva la passione dentro e fuori dai campi di tutto il mondo.

Enrico Moretti Polegato, Presidente e Amministratore Delegato di Diadora, ha commentato: “ la

scelta di tornare nel tennis rientra nella nostra strategia di sviluppo del business di questo marchio storico, che punta a valorizzare la sua identità e quelli che sono i valori che da sempre lo hanno contraddistinto.

Oggi vogliamo riportare nel tennis la nostra visione dello sport, volta a promuovere valori positivi quali la gioia e la condivisione e offrire ai nostri consumatori un prodotto di qualità

garantito da un saper fare italiano unico al mondo.”