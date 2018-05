Paolo Lorenzi rinuncia a Roma, wild card a Cecchinato

Paolo Lorenzi ha dato forfait per gli Internazionali BNL d’Italia, torneo di categoria Masters 1000 in programma la prossima settimana in quel di Roma.

L’azzurro, classe 1981, si è ritirato a causa di un problema fisico, liberando quindi una wild card: gli organizzatori hanno assegnato l’invito rimasto libero a Marco Cecchinato, recente vincitore del torneo ATP 250 di Budapest.

Oltre al palermitano giocheranno nel tabellone principale, con wild card, anche Andreas Seppi, Matteo Berrettini e il vincitore del torneo di pre-qualificazione.

Lorenzo Carini