Novak Djokovic parla della “Non amicizia” con Roger Federer

Novak Djokovic, ex numero uno al mondo, ha parlato della sua conoscenza con Roger Federer.

Il 30enne serbo ha detto di non essere amico di Roger, tuttavia, afferma di avere un buon rapporto con lo svizzero.

“Prima di tutto dobbiamo capire cos’è veramente un’amicizia. La cosa più importante tra noi è il rispetto e la considerazione. Abbiamo a che fare con tanti soldi e ci giochiamo dei titoli molto importanti. Non vedo uno spazio per un’amicizia “, ha detto il serbo.

Djokovic è andato oltre: “Credo che sia sufficiente per noi avere una relazione corretta e il rispetto reciproco. Non ho mai avuto problemi con Roger. Sento il massimo rispetto per lui e lui ha una grande influenza su tutti noi e sul tennis in generale “, ha proseguito Djokovic. “Con [Rafael] Nadal e [Andy] Murray siamo della stessa generazione, siamo cresciuti insieme e mi ha aiutato ad essere dove sono. Ad ogni modo, non odio nessuno nella mia vita, la parola “odio” non è nel mio vocabolario”.