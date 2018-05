Roland Garros Junior: pubblicate le entry list, ecco gli azzurri al via

L’International Tennis Federation ha pubblicato, nella giornata di ieri, le entry list del Roland Garros Junior, il secondo Slam della stagione che si terrà sui campi in terra battuta di Parigi dal 31 maggio, giorno d’inizio delle qualificazioni, al 9 maggio, data delle finali di singolare.

ENTRY LIST MASCHILE – Non mancheranno all’appuntamento tutti i migliori giocatori del panorama internazionale, a partire dall’americano Sebastian Korda, numero uno del ranking mondiale, passando per l’argentino Sebastian Baez fino ad arrivare al portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng e al beniamino di casa Hugo Gaston.

Si sono iscritti tutti i primi 65 giocatori della classifica ad eccezione dello spagnolo Nicola Kuhn, che ha definitivamente abbandonato il circuito giovanile già dallo scorso anno per dedicarsi a pieno ritmo al circuito maggiore: ad appena diciotto anni, è già nella Top-200 del ranking ATP e nel 2017 ha trionfato al Challenger di Braunschweig.

A difendere i colori italiani ci penserà Lorenzo Musetti. Il toscano è l’unico azzurro al via tra tabellone principale e qualificazioni: Davide Tortora è il decimo alternate ed ha concrete possibilità di entrare nel torneo cadetto, mentre le speranze sono davvero poche per Filippo Moroni e Giulio Zeppieri, fuori rispettivamente di 35 e 36 posti.

ENTRY LIST FEMMINILE – Più defezioni del previsto fra le ragazze. Non saranno al via a Parigi Claire Liu, Marta Kostyuk e Naho Sato che tuttora occupano rispettivamente la terza, la quinta e la decima posizione del ranking mondiale.

Elisabetta Cocciaretto si è iscritta ed è attualmente l’undicesima testa di serie: l’azzurra è anche l’unica nostra giocatrice al via tra main draw e qualificazioni, con Delai e Peoni fuori rispettivamente di tre e sei posti dal torneo cadetto.

