ITF Junior Prato: tanti italiani al secondo turno, i risultati di giornata

Ha preso ufficialmente il via la ventiseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Città di Prato. Sono ventiquattro gli incontri di singolare che si sono disputati nella prima giornata della manifestazione: in evidenza diversi giocatori azzurri, in particolare nel torneo maschile con Francesco Passaro che ha sconfitto lo svizzero Brian Bencic e Luciano Darderi che ha liquidato con un doppio 6-0 il connazionale Fiorentini.

Tra le ragazze, Cristina Elena Tiglea ha vinto per la seconda volta nel giro di pochi giorni contro la spagnola Astigarraga Harper, con la quale si era già affrontata la scorsa settimana nel G2 di Salsomaggiore Terme: la giocatrice azzurra è riuscita a portare a casa il match in due set, punteggio di 6-3 6-2.

Brilla anche la portacolori del TC Prato Asia Serafini, brava a sconfiggere la britannica Bissett per 6-4 6-2. La terza italiana a strappare il pass per il secondo turno è Martina Biagianti, vittoriosa in tre set sulla croata Krznaric.

Nella giornata di domani faranno il loro esordio tutte le teste di serie del torneo maschile e alcune delle migliori giocatrici inserite nel tabellone femminile. Sarà il giorno dell’esordio di Federica Sacco che, dopo aver vinto il titolo in quel di Salsomaggiore, affronta la qualificata Benedetta Ortenzi al primo ostacolo.

Risultati Primo Turno Maschile:

Perin (ITA) b. Groener (NOR) 0-6 6-4 6-4

Ferrari (ITA) b. Riedi (SUI) 6-3 6-2

Di Nocera (ITA) b. Ovcharenko (UKR) 6-2 6-1

Marino (ITA) b. Cugini (ITA) 6-4 6-1

Vincent Ruggeri (ITA) b. Malgaroli (ITA) 7-6(7) 6-3

La Vela (ITA) b. Marchetti (ITA) 7-5 7-6(5)

Andaloro (ITA) b. Lugari (ITA) 6-1 6-0

Bellucci (ITA) b. Cacciapuoti (ITA) 7-5 1-0 Rit.

Passaro (ITA) b. Bencic (SUI) 6-0 6-4

Darderi (ITA) b. Fiorentini (ITA) 6-0 6-0

Voros (HUN) b. Bresciani (ITA) 3-6 7-6(10) 6-4

Lanz (SUI) b. Denisov (RUS) 6-3 5-7 7-6(3)

Kym (SUI) b. Stefanacci (ITA) 6-1 6-0

Gomar Monio (ESP) b. Rottoli (ITA) 6-3 6-4

Izquierdo Luque (ESP) b. Maestrelli (ITA) 6-0 7-5

Garcia (ESP) b. Rivera (SWE) 7-6(4) 6-3

Risultati Primo Turno Femminile:

Serafini (ITA) b. Bissett (GBR) 6-4 6-2

Tiglea (ITA) b. Astigarraga Harper (7,ESP) 6-3 6-2

Biagianti (ITA) b. Krznaric (CRO) 6-4 3-6 6-2

Dimitrova (5,BUL) b. Alvisi (ITA) 6-2 6-1

Farulla Di Palma (ARG) b. Traversi (ITA) 6-3 6-7(5) 6-3

Nirundorn (2,THA) b. Skorokhodova (UKR) 6-3 6-2

Vinnik (RUS) b. Amendola (ITA) 7-5 7-5

Dawson (USA) b. Ccuno (3,PER) 6-1 6-2