Svetlana Kuznetsova: “Se continuo a perdere, non credo che durerà ancora a lungo la mia carriera”

Tempi bui e di profonde riflessioni per Svetlana Kuznetsova. La russa, due volte campionessa Slam, è rientrata nel circuito lo scorso marzo al rientro da un’infortunio al polso sinistro che l’ha tenuta ferma ai box per quasi 5 mesi. Malgrado i quarti di finali raggiunti ad Istanbul due settimane fa, Kuznetsova stenta ancora ad ingranare. A Madrid è arrivata un’altra sconfitta subita per mano di Petra Martic.

“Sono abbastanza lontana dalla mia forma ottimale – confessa la russa a Punto de Break -. Torno da un’operazione e ora sono concentrata sul recupero della forma e della fiducia. È la prima volta che sono finita sotto ai ferri per un problema di questo tipo e ho bisogno di tempo per essere la stessa di sempre”.

Un periodo non felice culminato con la fine del sodalizio con Carlos Martínez. “Ho deciso di separarmi da Carlos ma non definitivamente. Non c’è una ragione particolare, credo solo che a volte sia necessario un cambiamento o una nuova voce da ascoltare. Ora sto provando a rimettermi in gioco con Guillermo Canas. È una persona diversa e ancora non mi conosce molto bene ma so che ci vuole del tempo. Siamo alla ricerca di una via d’uscita dalla situazione in cui mi trovo in questo momento. Sappiamo che non è facile ma fa parte del tennis”.

Le sconfitte sono dure da digerire, specialmente per chi è stata abituata a vincere spesso. “Avevo fissato un limite ma a condizione di giocare bene. Se continuo a perdere non penso che duri ancora a lungo la mia carriera. Voglio giocare, voglio essere di nuovo fra le migliori perché penso di averne le possibilità. Premesso questo oltre i 35 anni non voglio giocare. Desidererei fare un’altra vita. Se sono attorno alle prime 30 significa che non sto vincendo molte partite. Fortunatamente durante la mia carriera sono sempre stata abituata a vincere molti più match. Soffro molto quando perdo, ma voglio ancora darmi una possibilità. Chiedo e spero solo di tornare ad essere in forma, di non infortunarmi e di potermi divertire nuovamente sul campo”.

