Pre-Quali Roma: I risultati completi della seconda giornata

Ecco il livescore della seconda giornata del torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma da sabato 12 maggio a domenica 20 maggio: ai vincitori dei rispettivi tornei, maschile e femminile, andrà una wild card per il tabellone principale, mentre ne saranno assegnate altre quattro per le qualificazioni.

Le prime due teste di serie del tabellone maschile sono Lorenzo Sonego e Stefano Napolitano, mentre in quello femminile sono Deborah Chiesa e Martina Trevisan.

UOMINI – 2° turno

(4) Andrea Pellegrino b. Matteo Trevisan 62 64

Marco Miceli b. (5) Federico Gaio 76(5) 64

(8) Liam Caruana b. Marco Brugnerotto 16 61 61

(11) Gianluca Di Nicola b. Daniele Capecchi 76(4) 60

(9) Pietro Rondoni b. Davide Della Tommasina 62 63

Riccardo Ghedin b. (14) Filippo Leonardi 63 64

(3) Salvatore Caruso b. Francesco Garzelli 61 60

(13) Davide Galoppini b. Edoardo Lavagno 67(4) 76(5) 62

(1) Lorenzo Sonego b. Jacopo Berrettini 64 63

(6) Gian Marco Moroni b. Marco Speronello 75 75

(2) Stefano Napolitano b. Giovanni Rizzuti 75 62

(16) Walter Trusendi b. Simone Roncalli 61 36 60

(12) Andrea Vavassori b. Stefano Baldoni 63 62

(15) Omar Giacalone b. Giorgio Ricca 64 64

(7) Filippo Baldi b. Davide Pontoglio 63 62

(10) Edoardo Eremin b. Gianluca Acquaroli 63 62

DONNE – 2° turno

(15) Giorgia Marchetti b. Elisabetta Cocciaretto 61 62

(3) Jessica Pieri b. Giulia Carbonaro 62 63

Claudia Giovine b. (12) Lucrezia Stefanini 76(6) 46 76(2)

(7) Anastasia Grymalska b. Marianna Natali 60 61

Alberta Brianti b. (11) Alice Matteucci 62 62

(14) Lucia Bronzetti b. Federica Bilardo 61 62

Paula Ormachea b. (4) Giorgia Brescia 64 63

(5) Camilla Rosatello b. Chiara De Vito 60 76(3)

(1) Deborah Chiesa b. Sara Guglielminotti 60 61

Nastassja Burnett b. (8) Stefania Rubini 64 64

(16) Anna-Giulia Remondina b. Anna Floris 63 63

(9) Martina Caregaro b. Chiara Mendo 36 61 76(3)

(2) Martina Trevisan b. Katherina Tsygourova 60 60

(6) Cristiana Ferrando b. Giulia Gabba 62 63

Tatiana Pieri b. (13) Camilla Scala 64 06 64

(10) Federica Di Sarra b. Corinna Dentoni 64 62