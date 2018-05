David Ferrer diventa papà del piccolo Leo

“Un giorno molto speciale”. Con questo commento impreziosito da una tenera foto su Instagram, David Ferrer e la moglie Marta Tornel hanno annunciato la nascita del figlio Leo. Lo spagnolo, resosi protagonista un mese fa nel successo decisivo su Philipp Kohlschreiber che ha permesso alla Spagna di approdare alle semifinali di Coppa Davis, avrebbe dovuto inizialmente prender parte al torneo di Estoril. Dopodiché, in attesa del lieto evento, il valenciano ha dovuto dar forfait alla manifestazione in terra portoghese. Ferrer sarà presumibilmente presente per i prossimi appuntamenti sul rosso a partire da Roma, ove è ancora regolarmente iscritto. L’iberico salterà invece il torneo di Madrid in programma settimana prossima dopo ben 15 partecipazioni consecutive.

Luca Fiorino