Stan Wawrinka: “Forfait a Madrid di natura precauzionale. Sarò a Roma se tutto andrà come spero”

Stan Wawrinka ritarda come noto il suo rientro nel circuito ATP. Lo svizzero, assente di lusso settimana prossima a Madrid, ha voluto svelare il motivo del forfait escludendo le voci su una possibile ricaduta: “Non andrò a Madrid solo per precauzione. Ho saltato qualche giorno di allenamento a causa di un lieve problema al gemello ma ora sono in grado di lavorare al 100% assieme al mio team e con Magnus Norman in prima linea. Giocherò il Masters 1000 di Roma se tutto procederà per il meglio“, ha dichiarato l’elvetico in occasione della presentazione del torneo in altura di Gstaad in programma verso fine luglio.

Stan Wawrinka guarda con ottimismo al futuro e ne approfitta per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. “Devo essere paziente e attento. So che ho bisogno di tempo per tornare al mio miglior tennis ed è questo il mio obiettivo primario. Il torneo di Ginevra? Non mi sono mai sentito amato e apprezzato dai dirigenti del torneo”.