ITF Junior Salsomaggiore: sorridono Nardi e Ortenzi, ok Musetti. Bene Sacco-Mariani

La pioggia è una grande “amica” del torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme. Da anni a questa parte, infatti, almeno per uno dei nove giorni di manifestazione (qualificazioni incluse) è il maltempo a ritagliarsi il ruolo di assoluto protagonista, costringendo gli organizzatori a dirottare le partite sui campi indoor dei circoli affiliati.

Nella giornata odierna si è giocato su tre campi al coperto tra Cabriolo e Fidenza, con il programma che fortunatamente non ha subito rallentamenti.

MUSETTI, L’ESORDIO È OK – La prima partita di Lorenzo Musetti nel main draw della 35esima edizione del torneo salsese non è stata seguita da molto pubblico, complice appunto lo spostamento da outdoor a indoor, ma il giocatore azzurro è riuscito comunque a strappare applausi per l’ottima prestazione con la quale ha sconfitto il venezuelano Brandon Perez con un duplice 6-2. Al terzo turno se la vedrà, per la prima volta in carriera, con Federico Arnaboldi, cugino del professionista ed ex Top-200 ATP Andrea.

NARDI E ORTENZI, DALLE “QUALI” AL TERZO TURNO – Prosegue il momento positivo di Luca Nardi e Gian Marco Ortenzi. Entrambi passati attraverso il tabellone cadetto, i due giocatori italiani sono riusciti a strappare il pass per il terzo turno grazie ai successi in due set rispettivamente ai danni dello spagnolo Colas Sanchez, numero dodici del seeding, e del sudcoreano Han, testa di serie numero sei.

Per Nardi ci sarà un interessante scontro con Davide Tortora, con il quale giocò proprio un anno fa sempre qui a Salsomaggiore: in quell’occasione fu il giocatore veneto ad imporsi dopo una battaglia infinita, risoltasi al tiebreak del terzo parziale. Impegno ostico anche per Ortenzi: dall’altra parte della rete troverà lo spagnolo Vedri Asensi, classe 2000 e decimo favorito del torneo.

SACCO-MARIANI, 2002 ALLA RISCOSSA – Due su due per quanto riguarda le tenniste italiane impegnate quest’oggi a Salsomaggiore Terme: Federica Sacco e Matilde Mariani, entrambe nate nel 2002, hanno vinto i rispettivi derby con Tiglea e Traversi in due set. La prima, n.174 del ranking mondiale, ha lasciato appena tre giochi alla sua avversaria e si regala un altro scontro fratricida con Lisa Pigato; per Mariani, vittoriosa 6-1 6-3, è la quinta vittoria consecutiva tra qualificazioni e tabellone principale. La toscana incontrerà Martyna Kubka ai quarti di finale.

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini