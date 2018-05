ATP Istanbul: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Fuori a sorpresa Andreas Seppi

Andreas Seppi è uscito di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Istanbul.

Il 34enne di Caldaro, numero 48 del ranking mondiale e terza testa di serie, reduce dalla semifinale a Budapest, in quello che era per lui l’esordio ha ceduto al serbo Laslo Djere, numero 110 Atp con il risultato di 63 67(4) 63.

Paolo Lorenzi è approdato ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Istanbul. Il 36enne senese, numero 76 del ranking mondiale e quinto favorito del seeding, ha sconfitto per 62 76(5), in poco meno di due ore di gioco, l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Venerdì Lorenzi si giocherà un posto in semifinale con il serbo Laslo Djere, numero 110 Atp,

ATP Istanbul 250 | Terra | e426.145 – 2° Turno

GARANTI KOZA PARK – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Andreas Seppi vs Laslo Djere



2. Taro Daniel vs [4] Aljaz Bedene



3. [Q] Marco Trungelliti vs [5] Paolo Lorenzi (non prima ore: 16:00)



4. [1] Ben McLachlan / Nicholas Monroe vs [WC] Tuna Altuna / Anil Yuksel (non prima ore: 18:00)



COURT 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Roman Jebavy / Florin Mergea vs Dominic Inglot / Robert Lindstedt



2. Jamie Cerretani / Daniel Nestor vs [PR] Daniele Bracciali / Malek Jaziri



3. [6] Viktor Troicki vs Rogerio Dutra Silva (non prima ore: 13:30)



4. Denys Molchanov / Franko Skugor vs Andre Begemann / Antonio Sancic