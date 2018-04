ATP Budapest: Marco Cecchinato si regala le semifinali. Prima volta in carriera in semifinale in un torneo del circuito maggiore

Marco Cecchinato si regala la semifinale nel torneo ATP 250 di Budapest.

L’azzurro, lucky loser, ha sconfitto nei quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff con il risultato di 57 64 62 dopo 1 ora e 36 minuti di partita.

In semifinale Marco Cecchinato sfiderà uno tra Seppi o Basilashvili.

Il siciliano, con il risultato di oggi, ha conquistato la prima semifinale nel circuito maggiore in carriera.

Da segnalare che Cecchinato dopo aver perso il primo set per 5 a 7, nel secondo parziale piazzava il break decisivo sul 2 pari (a 30).

L’azzurro poi teneva con autorità i restanti tre turni di battuta, dove concedeva un solo punto e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Marco si portava in un attimo sul 4 a 0, grazie ai break nel primo e terzo gioco.

SUl 4 a 0 l’azzurro mancava una palla per il triplo break ed il tedesco teneva per la prima volta il servizio.

Sul 5 a 2 Cecchinato, dopo aver annullato una palla break sul 30-40, alla prima palla match a disposizione chiudeva la contesa per 6 a 2.

La partita punto per punto



ATP Budapest Jan-Lennard Struff [7] Jan-Lennard Struff [7] 7 4 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 5 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Cecchinato 30-0 ace 0-3 → 0-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Struff 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

J. Struff – M. Cecchinato

01:35:48

14 Aces 12

3 Double Faults 2

59% 1st Serve % 74%

38/51 (75%) 1st Serve Points Won 46/61 (75%)

18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 13/21 (62%)

5/8 (63%) Break Points Saved 1/2 (50%)

15 Service Games Played 15

15/61 (25%) 1st Return Points Won 13/51 (25%)

8/21 (38%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)

1/2 (50%) Break Points Won 3/8 (38%)

15 Return Games Played 15

56/87 (64%) Total Service Points Won 59/82 (72%)

23/82 (28%) Total Return Points Won 31/87 (36%)

79/169 (47%) Total Points Won 90/169 (53%)

61 Ranking 92

28 Age 25

Warstein, Germany Birthplace Palermo, Italy

Warstein, Germany Residence Palermo, Italy

6’5″ (195 cm) Height 6’1″ (185 cm)

192 lbs (87 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2010

5/10 Year to Date Win/Loss 1/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$2,786,058 Career Prize Money $836,051