ATP Budapest: I risultati con il Live dettagliato del turno decisivo di Quali. Ok Berrettini e Sonego. Cecchinato lucky loser

1) Pouille, Lucas vs Bye

Millman, John vs Albot, Radu

Marterer, Maximilian vs Troicki, Viktor

(LL) Maden, Yannick vs (6) Fucsovics, Marton

(3) Gasquet, Richard vs Bye

(Q) Hurkacz, Hubert vs (Q) Sonego, Lorenzo

(WC) Balazs, Attila vs (Q) Berrettini, Matteo

Copil, Marius vs (5) Bedene, Aljaz

(8) Seppi, Andreas vs Fabbiano, Thomas

(WC) Piros, Zsombor vs Youzhny, Mikhail

Basilashvili, Nikoloz vs Lorenzi, Paolo

Bye vs (4) Shapovalov, Denis

(7) Struff, Jan-Lennard vs (Q) Zopp, Jurgen

(WC) Bublik, Alexander vs Istomin, Denis

Basic, Mirza vs (LL) Cecchinato, Marco

Bye vs (2) Dzumhur, Damir

ATP Budapest 250 | Terra | e501.345 – 2° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

ATP Budapest Matteo Berrettini [3] Matteo Berrettini [3] 6 7 Elias Ymer Elias Ymer 4 5 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Budapest Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 2 7 6 Thiago Monteiro [7] Thiago Monteiro [7] 6 5 3 Vincitore: H. HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-4 → 2-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

ATP Budapest Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 4 2 Jurgen Zopp Jurgen Zopp 6 6 Vincitore: J. ZOPP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Zopp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Zopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Zopp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Zopp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Zopp 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Zopp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 3-2 J. Zopp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Zopp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Lorenzo Sonego vs [8] Yannick Maden