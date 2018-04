ATP Barcellona: Il Main Draw

(1) Nadal, Rafael vs Bye

(PR) Haider-Maurer, Andreas vs Carballes Baena, Roberto

Sugita, Yuichi vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (14) Nishikori, Kei

(12) Lopez, Feliciano vs Bye

(WC) Martinez, Pedro vs Lajovic, Dusan

Qualifier vs Delbonis, Federico

Bye vs (6/WC) Djokovic, Novak

(4) Goffin, David vs Bye

Kukushkin, Mikhail vs (WC) Granollers, Marcel

Mayer, Leonardo vs Zverev, Mischa

Bye vs (16) Khachanov, Karen

(9) Chung, Hyeon vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(WC) Robredo, Tommy vs Karlovic, Ivo

Bye vs (8) Bautista Agut, Roberto

(7) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs Tsitsipas, Stefanos

Donaldson, Jared vs Qualifier

Bye vs (10) Ramos-Vinolas, Albert

(15) Verdasco, Fernando vs Bye

Gojowczyk, Peter vs Pella, Guido

(WC) Munar, Jaume vs Sousa, Joao

Bye vs (3) Thiem, Dominic

(5) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Paire, Benoit vs Jarry, Nicolas

Qualifier vs Cuevas, Pablo

Bye vs (11) Mannarino, Adrian

(13) Rublev, Andrey vs Bye

Sandgren, Tennys vs Jaziri, Malek

Kohlschreiber, Philipp vs Simon, Gilles

Bye vs (2) Dimitrov, Grigor