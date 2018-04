Fed Cup – Spareggio World Group: Live Italia vs Belgio. Day 1 (con anche le Semifinali di Fed Cup)

Sabato e domenica a Genova, sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, va in scena la sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio, valida per i play-off/promozione per il World Group 2019.

vs Valletta Cambiaso ASD, Genoa, Italy Surface: Clay – Clay, Outdoor

Sabato 21 aprile – Ore 13:30

Jasmine Paolini – Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Sara Errani – Alison Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

Semifinali – World Group

Germania vs Rep. Ceca

Goerges (GER) c. Kvitova (CZE)



Kerber (GER) c. Ka.Pliskova (CZE)



Il match deve ancora iniziare

Goerges (GER) c. Ka.Pliskova (CZE)

Kerber (GER) c. Kvitova (CZE)

Groenefeld/Maria (GER) c. Siniakova/Strycova (CZE)

Il match deve ancora iniziare

Parmentier (FRA) c. Stephens (USA)

Mladenovic (FRA) c. Vandeweghe (USA)



Il match deve ancora iniziare

Mladenovic (FRA) c. Stephens (USA)

Parmentier (FRA) c. Vandeweghe (USA)

Mladenovic/Hesse (FRA) c. Keys/Mattek-Sands (USA)