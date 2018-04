Challenger Anning: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro presente

Challenger Anning CH | Terra | $150.000

(1) Pospisil, Vasek vs Ilkel, Cem

Safranek, Vaclav vs Harris, Lloyd

Yang, Tsung-Hua vs Nedovyesov, Aleksandr

Majchrzak, Kamil vs (7) Bolt, Alex

(4) Ramanathan, Ramkumar vs Whittington, Andrew

Qualifier vs Gunneswaran, Prajnesh

Qualifier vs Li, Zhe

(WC) Wang, Ruikai vs (8) Kwon, Soonwoo

(5) Halys, Quentin vs Qualifier

Lee, Duckhee vs (WC) Wang, Rui-Xuan

Wu, Di vs Qualifier

Ortega-Olmedo, Roberto vs (3) Thompson, Jordan

(6) Hemery , Calvin vs Zhang, Ze

(WC) Li, Yuanfeng vs (WC) Bai, Yan

Safwat, Mohamed vs Grigelis, Laurynas

Wu, Yibing vs (2) Donskoy, Evgeny