Grigor Dimitrov: “Nadal? Non sono spaventato”

Grigor Dimitrov vince e convince. Il numero cinque del mondo ha superato quest’oggi in due set David Goffin nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il bulgaro, domani, affronterà in semifinale Rafael Nadal e sarà il dodicesimo confronto diretto tra i due in carriera (Nadal è avanti 10-1 nei precedenti). Il tennista di Haskovo, al termine del match contro Goffin si è mostrato contento durante la conferenza stampa ed ha analizzato anche la semifinale di domani.

“Oggi ho espresso un tennis migliore degli scorsi giorni e ci sono molti aspetti positivi da considerare – ha affermato Dimitrov -. Ho sicuramente servito meglio, ma su questo tipo di superficie tutto può cambiare in un attimo e devi lottare tutto il tempo perché tutto possa accadere. È necessario essere in ottime condizioni fisiche. Rafa? Senza ombra di dubbio Nadal è il migliore sulla terra ed ha un grande score in questo torneo. Ho giocato molte volte contro ed è sempre stato difficile. Detto ciò sono concentrato su me stesso. Non sono spaventato, non mi piace da utilizzare come parola. Devo cercare di essere creativo in campo e non demotivarmi, al contrario, il fatto di giocare contro di lui mi spinge a fare del mio meglio. È importante concentrarmi sul mio gioco e metterlo in pratica. Se le cose non andranno come avrei voluto, almeno potrò imparare qualcosa che mi aiuterà più avanti”. ha chiosato Grigor Dimitrov.





Luca Fiorino