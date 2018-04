Roger Federer inserito tra i cento personaggi più influenti del 2018

Nuovo riconoscimento per Roger Federer in questo 2018 che lo ha visto trionfare agli Australian Open e tornare in vetta alla classifica ATP a 36 anni. L’elvetico è stato inserito nella lista dei personaggi più influenti dell’anno, stilata da un ventennio dalla rivista statunitense TIME, ed è pure tra i sei volti scelti per apparire nelle altrettante copertine speciali.

“Non è un segreto che Federer sia il più grande tennista di sempre. Non tutti sanno però quanto lavori per migliorare la vita dei bambini poveri” – ha dichiarato Bill Gates.

Il 62enne statunitense, tra gli uomini più ricchi al mondo grazie alla fortuna creata quale fondatore della Microsoft, in due occasioni ha giocato in doppio proprio con Federer, per beneficienza, ai Match for Africa.