Fed Cup – Italia vs Belgio: Parla la Garbin “Sceglierò le giocatrici in base alle caratteristiche delle avversarie, importante in Fed Cup è partire bene, ma i conti si fanno alla fine delle due giornate”

Tathiana Garbin : “Rispetto per tutti, paura di nessuno. Siamo molto contente di poter giocare in casa questa sfida, perché in Fed il tifo è un valore aggiunto. Siamo state accolte con grande simpatia a Genova e contiamo sull’apporto del pubblico. I campi sono ottimi e abbiamo potuto anche scegliere le palle con cui giocare, un pochino più leggere per favorire la presa delle rotazioni: Ma non sveliamo troppi segreti.

Abbiamo preparato bene la sfida, abbiamo studiato le nostre avversarie sia a distanza che da parte mia recandomi personalmente a Lugano dove ha vinto la scorsa settimana proprio la Mertens”.

“Guido un gruppo di ragazze molto giovani, affiancato a Sara Errani che fornisce un valore aggiunto con la sua esperienza, e tutte sono molto attaccate alla maglia azzurra, personalmente sono molto orgogliosa di essere il loro capitano. Le belghe sono indubbiamente molto in forma, la Mertens è una top-20, la conosco fin dai tempi in cui ero capitana della nazionale juniores e lei solo una ragazzina. Ma sono convinta che la nostra squadra darà il 101 per cento. Sceglierò le giocatrici in base alle caratteristiche delle avversarie, importante in Fed Cup è partire bene, ma i conti si fanno alla fine delle due giornate”.

Io credo molto nella crescita personale e nel ruolo della psicologia fin da quando ero giocatrice, mi sono sempre interessata alla gestione delle emozioni. Credo che un capitano debba capire il momento, sapere quando è meglio lasciare un giocatore o una giocatrice con se stessa o quando è bene intervenire con suggerimenti e parole”.