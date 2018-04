Benoît Paire: quando il talento non basta

Benoît Paire è uno di quei giocatori dotati di un talento cristallino, puro ed evidente agli occhi di tutti gli appassionati del bel tennis: colpi spettacolari, un gioco senza apparenti punti deboli, con ottimi fondamentali da fondocampo, un buon gioco di volo e una mano delicata che gli permette di variare spesso le soluzioni e spezzare il gioco avversario. Facile ipotizzare che un tennista con tale bagaglio di colpi sia capace di arrivare a traguardi prestigiosi, grazie a un talento appunto che lo spinge sempre più in alto: eppure nel caso del tennista francese non è proprio così.

Il tennista transalpino nativo di Avignone e classe ’89 finora ha infatti raccolto “poco” in carriera: è vero che Paire può vantare un best ranking di numero 18 nel ranking ATP che non è di certo poca cosa ma la sua apparizione in top20 è stata relativamente breve. Anche a livello di vittorie si può parlare di aspettative disattese: un solo torneo vinto dal francese, sulla terra rossa svedese di Bastaad nel 2015, a fronte di 4 finali perse più una vittoria in doppio a Chennai in coppia con Stan Wawrinka. Negli Slam ha raggiunto la seconda settimana (ottavi) a Wimbledon nel 2017 e a New York nel 2015 (terzo turno invece a Melbourne e Parigi): piazzamenti di tutto rispetto ma che con le potenzialità di Paire…non possono essere pienamente soddisfacenti.

Attualmente al numero 48 della classifica ATP, Paire sembra vivere l’ennesima stagione mediocre, senza vittorie importanti (al momento 10/9 con l’ultima sconfitta contro Feliciano Lopez al primo turno di Montecarlo) con le pagine dei giornali sportivi che si concentrano sempre più sulle sue bizze dentro e fuori dal campo e sempre meno sui risultati sportivi: la diatriba e il disaccordo con la Federazione tennistica francese ad esempio l’hanno portato a perdere la Coppa Davis, con un Noah che ha concesso un’occasione praticamente a tutti meno che a lui.

Personalmente vedo il francese come un cavallo di razza a cui manca sempre un ultimo step per arrivare per primo sulla linea del traguardo, deludendo i tanti tifosi che su di lui avevano puntato: Paire sembra non crederci più di tanto, “dimenticando” i mezzi in suo possesso. L’anno scorso ho avuto il piacere di vederlo giocare dal vivo al Masters1000 di Madrid contro Wawrinka, nascondendo spesso la pallina all’elvetico, tirando fuori dal cilindro rovesci spettacolari e colpi che lasciavano Stan immobile sulle proprie gambe. Un mistero come un giocatore con le sue possibilità finisca per vivacchiare a metà classifica.

La componente psicologica è fondamentale nel tennis di oggi e il caso Paire ne è l’ennesima riprova: puoi essere dotato di un gran talento ma senza la “testa”…il talento finisce per non bastare.

Alessandro Orecchio