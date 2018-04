Masters 1000 Monte Carlo: Marco Cecchinato si regala la prima vittoria in carriera in un torneo Masters 1000

Marco Cecchinato è approdato questa mattina al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto all’esordio il bosniaco Damir Dzumhur con il risultato di 63 62.

Al secondo turno Marco Cecchinato sfiderà Milos Raonic, classe 1990 e n.22 ATP.

Da segnalare che Cecchinato nel primo set sotto per 0 a 3, con doppio break e con il bosniaco che ha avuto nel quarto game due palle per il 4 a 0, piazzava da quel momento un durissimo parziale di 12 game a 2, concedendo le briciole all’avversario e vincendo la partita con il risultato di 63 62.

Per l’azzurro si tratta del primo successo in carriera in un torneo Masters 1000.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. Dzumhur 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Dzumhur – M. Cecchinato

01:11:55

0 Aces 1

2 Double Faults 2

72% 1st Serve % 70%

16/36 (44%) 1st Serve Points Won 29/45 (64%)

4/14 (29%) 2nd Serve Points Won 9/19 (47%)

2/8 (25%) Break Points Saved 3/6 (50%)

8 Service Games Played 9

16/45 (36%) 1st Return Points Won 20/36 (56%)

10/19 (53%) 2nd Return Points Won 10/14 (71%)

3/6 (50%) Break Points Won 6/8 (75%)

9 Return Games Played 8

20/50 (40%) Total Service Points Won 38/64 (59%)

26/64 (41%) Total Return Points Won 30/50 (60%)

46/114 (40%) Total Points Won 68/114 (60%)

31 Ranking 100

25 Age 25

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina Birthplace Palermo, Italy

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina Residence Palermo, Italy

5’9″ (175 cm) Height 6’1″ (185 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2011 Turned Pro 2010

9/10 Year to Date Win/Loss 0/5

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$2,525,884 Career Prize Money $796,435